Asociaciones de jueces celebran que el CGPJ haya actuado con independencia y elogian el perfil de su nueva presidenta

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han celebrado este martes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya actuado con independencia de criterio a la hora de escoger a su nueva presidenta, la magistrada Isabel Perelló, al tiempo que han elogiado el perfil y los méritos de la ahora también presidenta del Tribunal Supremo. En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la APM --la asociación mayoritaria--, María Jesús del Barco, ha celebrado la "buena elección" de Perelló y el hecho de que, por primera vez, se haya escogido a una presidenta para el órgano de gobierno de los jueces y el alto tribunal. Desde su punto de vista, el Pleno ha escogido a una "profesional independiente" cuyo nombramiento "no responde a la decisión de ningún partido" político. PARA AJFV SE PONE FIN A UNA "ANOMALÍA INSTITUCIONAL" Por su parte, la AJFV ha aplaudido que se haya terminado la "anomalía institucional" de un CGPJ sin presidente, aunque ha lamentado la imagen "muy negativa" de división en bloques que ha mostrado "evidentemente politizado" al órgano de gobierno de los jueces por los dos partidos políticos, PSOE y PP, que eligieron a los 20 vocales. En todo caso, AJFV ha calificado de "buena noticia" la elección de Perelló por "el mérito, la capacidad y la excelencia", además de por romper el "techo de cristal histórico en la judicatura" al ser la primera mujer en ocupar el cargo. "Le deseamos la mayor de las suertes y tendrá a la AJFV a su lado, con plena colaboración, para mejorar no sólo las condiciones de los jueces de la carrera, sino el servicio que se presta a la ciudadanía", ha trasladado Sergio Oliva, portavoz de la asociación. JJPD CELEBRA QUE SE ROMPA "UN TECHO DE CRISTAL SECULAR" Por su parte, el portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) --a la que pertenece Perelló--, Edmundo Rodríguez, ha señalado a Europa Press que es "un éxito que por primera vez se haya designado a una magistrada como presidenta del CGPJ", porque se "rompe un techo de cristal secular, pues en dos siglos de existencia del Tribunal Supremo se cuenta por primera vez con una presidencia femenina". "Nuestra asociación se congratula del cambio que eso significa, y de que sea una asociada nuestra quien lo represente y trate de procurar, además, un cambio de política del CGPJ, tan necesaria después de los años de crisis anteriores", ha señalado. Desde su punto de vista, "la nueva presidencia tendrá que trabajar para recuperar el prestigio de la institución y mejorar la percepción ciudadana sobre la independencia del Poder Judicial". FJI CELEBRA QUE SE SUPERE "LA DIVISIÓN POR BLOQUES" En declaraciones a esta agencia de noticias, el presidente de FJI, Fernando Portillo, ha celebrado que los vocales "hayan actuado con independencia de criterio al no haber elegido a ninguna de las persona que han sido señaladas públicamente por partidos políticos". A su juicio, es una "buena noticia" que los vocales hayan "alcanzado un consenso superando la división por bloques ideológicos" y que lo hayan hecho, "además, antes de la apertura del año judicial para que haya normalidad en el funcionamiento del órgano". Portillo también ha valorado de forma positiva que se haya elegido a una magistrada del Tribunal Supremo, una persona que pertenece a la carrera judicial. También ve con buenos ojos el hecho de que "sea mujer por el valor simbólico" que tiene en un sector, el de la judicatura, "donde la mayoría de miembros son mujeres". "Siempre hemos defendido que tuviera un currículum adecuado y técnicamente a la altura. Creemos que es su caso", ha destacado apuntando que, no obstante, "el movimiento se demuestra andando". "Habrá que ver como se desempeña ella y el CGPJ puesto que son muchos y complicados retos que tienen por delante", ha apostillado. POR 16 A 4 VOTOS La magistrada Isabel Perelló se ha convertido este martes en la nueva presidenta del Supremo y del CGPJ según han acordado los vocales en un Pleno celebrado 'in extremis' tras varios intentos fallidos debido al enfrentamiento entre los bloques progresista y conservador, según fuentes consultadas por Europa Press. Han sido necesarias cinco reuniones para que los 20 vocales --diez progresistas y diez conservadores-- que tomaron posesión el pasado julio se pusieran de acuerdo en la designación de la nueva cabeza del Poder Judicial. Desde los siete candidatos iniciales, finalmente este martes han destilado las candidaturas de Ferrer y Perelló, para decantarse por la segunda. Perelló fue la ponente del auto por el que el Tribunal Supremo rechazó hace un año la petición del PSOE de revisar los votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio en la provincia de Madrid al considerar que "la mera diferencia numérica en los resultados" que se aducían en este caso (1.200 votos) no era "base suficiente" para la revisión.

