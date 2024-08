Pezzolano: "No se compitió, fue lamentable"

Barcelona, 31 ago (EFE).- El entrenador del Valladolid, Paulo Pezzolano, calificó de "lamentable" la actuación de su equipo en la derrota de este sábado en LaLiga EA Sports (7-0) en el Estadio Olímpico Lluís Companys frente al Barcelona en un encuentro en el que, en su opinión, su equipo "no compitió".

"Quiero pedir disculpas a la afición y a la ciudad, no se lo merecen. Hoy no se compitió. Fue lamentable. No hay otra palabra. No hay excusas. Pusimos a los mejores que teníamos en la cancha y no pudimos competir", afirmó el técnico uruguayo.

Pezzolano explicó que quiso plantear un partido "similar" al del pasado domingo frente al Real Madrid, en el que el Valladolid compitió mejor pese a la derrota, si bien destacó que el Barça es un rival "diferente" que "tiene jugadores que lo hacen muy bien entre líneas".

"Es un equipo que sabe cómo jugar contra un bloque bajo y tuvimos errores tácticos. Sufrimos en pelotas a la espalda de la defensa. Nuestra idea salir a buscarlos un poco más, pero salíamos tarde", confesó el técnico, quien admitió que el desgaste físico, con tres partidos en apenas una semana, les pesó.

Con todo, Pezzolano subrayó que esta "derrota lamentable" no responde a la imagen real del Valladolid y tampoco puede "opacar" los tres partidos previos del equipo. "Necesitábamos nuestra mejor versión y encontrar la peor del rival para sacar puntos, y se dio todo lo contrario", reconoció.

"Tenemos que saberlo pasar y saberlo sufrir. Mirar hacia adelante y preparar el próximo partido", comentó el entrenador, quien valoró que no tiene una plantilla corta, pero si un plantel "con algunos puestos superpoblados y otros cortos.