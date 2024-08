Alvise y un concejal de Vox, entre los denunciados por IU C-LM por mensajes de odio tras el crimen de Mateo en Mocejón

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez y un concejal de Vox de Tarrasa (Barcelona) son algunos de los particulares que junto a otras personas, escudadas en el anonimato de 'X', figuran en la denuncia que Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha presentado por los mensajes de odio que inundaron las redes sociales tras asesinato de Mateo, un niño de 11 años, vecino de Mocejón. Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios el coordinador regional de IU, Pedro Medallo, tras salir de los Juzgados de Toledo, donde su formación, tal y como ya avanzó la pasada semana, ha decidido acudir a la Fiscalía al hilo de los mensajes de odio que tuvieron lugar en la antigua Twitter, debido al luctuoso crimen de Moncejón el pasado 18 de agosto. El líder castellanomanchego de IU ha explicado que junto a la denuncia, han presentado un anexo con numerosos mensajes, no solo capturas de pantalla o enlaces a las redes sociales, "sino mensajes certificados, en el caso de que puedan ser borrados, para que las autoridades, en este caso el Ministerio Fiscal, abra diligencias previas, identifique a los autores e investigue si estamos ante un supuesto de delitos de odio". "Estamos hablando de mensajes enviados por personas anónimas, por supuesto, pero también por personas completamente reconocibles, incluso cargos públicos, eurodiputados y concejales en nuestro país", ha condenado Mellado, que pide que dichos cargos públicos "respondan ante la justicia por estos presuntos delitos de odio y de amenazas contra un colectivo y contra personas particulares". ESPERAN QUE LA FISCALÍA ACTÚE "Esperamos que el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus competencias, amparándose en la legislación española, proteja perfectamente los derechos de las víctimas, los derechos de colectivos que puedan verse agraviados y, desde luego, las amenazas que también se han registrado, incluso contra el portavoz de la familia, que también han sido registradas", ha añadido. Dicho esto, el coordinador regional de IU se ha mostrado confiado en que la denuncia que su formación ha registrado sirva al Ministerio Fiscal en esas tareas de investigación que va a realizar, después de confirmar que, tras lo sucedido al hilo de la muerte de Mateo, vaya a actuar de oficio. Preguntado si, después de la denuncia que registra IU, otros partidos deberían de hacer lo pertinente, ha aseverado no tener dudas de "tanto Partido Popular como Partido Socialista apoyan, sin ninguna fisura, esta actuación". "No estamos hablando de partidos políticos, ni siquiera estamos hablando de izquierda o de derecha. Estamos hablando de defender la democracia, de defender la convivencia. En Castilla-La Mancha convivimos perfectamente y no podemos permitir que unos alborotadores de este tipo, odiadores profesionales, puedan alterar la convivencia de nuestra región".

