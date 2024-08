Òmnium celebrará la 'Festa per la Llibertat' tras la manifestación de la Diada en Barcelona

Òmnium celebrará el próximo 11 de septiembre la 'Festa per la Llibertat' en el Arc de Triomf de Barcelona, espacio donde finalizará la manifestación de la Diada organizada por Òmnium, Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell de la República, la Intersindical y el CIEMEN bajo el lema 'Tornem als carrers: Independència. Justícia, país, futur'. En un comunicado este jueves, la entidad ha informado de que la 22 edición de este evento contará con los conciertos de grupos como Al·lèrgiques al Pol·len, Ginestà y Flashy Ice Cream. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha pedido en el mismo comunicado dar respuesta a "los 2,3 millones de personas que quieren aprender o mejorar su catalán y no tienen la oferta ni los mecanismos para hacerlo" y ha apelado a una sociedad civil dispuesta a abordar --textualmente-- los retos que plantea la nueva situación política. Asimismo, ha reivindicado la Diada como "día para demostrar que el independentismo es un movimiento inteligente y transversal que no renuncia a ejercer su fuerza desde las calles". Las actividades organizadas por Òmnium comenzarán el 11 de septiembre a las 12 horas en el Passeig Lluís Companys con un acto político "con presencia institucional y representación de diversas organizaciones culturales, sociales, civiles y políticas" y un concierto familiar. Un centenar de entidades "que trabajan por la lengua, la cultura, la cohesión social, los derechos y la independencia" expondrán sus proyectos en el 'MerCat, Fira de propostes de país' durante todo el día en el mismo espacio.

Compartir nota: Guardar Nuevo