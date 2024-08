CHA emplaza a Azcón a someterse a una cuestión de confianza ante las amenazas de VOX de tumbar los presupuestos

CHA ha emplazado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a someterse a una cuestión de confianza ante la incertidumbre generada por la amenaza de VOX de no apoyar los presupuestos autonómicos de 2025 si no se cancela el traslado de un centenar de refugiados malienses a la localidad turolense de Mora de Rubielos. "Es inaceptable que el futuro de Aragón dependa de una cuestión de xenofobia y de una alianza con VOX, un partido que antepone sus prejuicios y su discurso de odio a las necesidades reales de la gente. La ciudadanía no puede quedar a merced de un chantaje político que desprecia la solidaridad y la cohesión social que siempre ha caracterizado a nuestro territorio", ha subrayado el presidente de la formación, Joaquín Palacín. Para los aragonesistas, las recientes declaraciones de VOX, al condicionar el apoyo presupuestario a la acogida de inmigrantes, ponen de manifiesto que los intereses de la Comunidad "pueden verse sacrificados en favor de una agenda política basada en la xenofobia y la exclusión". En palabras de Palacín, "el presidente Azcón debe demostrar si tiene la legitimidad suficiente para seguir gobernando o si su gobierno está secuestrado por un partido que no duda en instrumentalizar los presupuestos para su agenda radical". "No se puede gobernar desde la debilidad y la sumisión a intereses que nada tienen que ver con el bien común", ha dejado claro. El presidente de CHA también ha criticado que los presupuestos, una herramienta clave para el desarrollo económico y social de Aragón, se vean condicionados por exigencias alejadas de la realidad y las necesidades de la ciudadanía. "Los presupuestos de Aragón deben centrarse en mejorar la calidad de vida de las personas, en fortalecer los servicios públicos y en apoyar a nuestras comunidades locales, no en satisfacer las demandas de un partido que promueve el rechazo al diferente y se opone a la ayuda humanitaria", ha reiterado. Asimismo, Palacín ha reiterado el compromiso de CHA "con un Aragón inclusivo, solidario y abierto" porque "ha sido históricamente una tierra de acogida y de convivencia". "No vamos a permitir que se nos arrastre a un discurso que divide y enfrenta a las personas. Los retos que enfrentamos como país, desde la despoblación hasta el desarrollo sostenible, requieren de políticas basadas en la colaboración y la empatía, no en la exclusión y la intolerancia", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo