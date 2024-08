Interior descarta abrir una investigación del abordaje de la Guardia Civil a una zodiac con migrantes en Melilla

El Ministerio del Interior no contempla abrir una investigación interna por el abordaje realizado por una patrullera de la Guardia Civil a una zodiac con migrantes en Melilla que trataban de evitar ser interceptados, una maniobra criticada por Sumar y otras partidos como EH Bildu, que han pedido explicaciones al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska. Según explican a Europa Press fuentes de Interior, el ministro Grande-Marlaska fue informado por parte del director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, de la actuación del pasado fin de semana de la patrullera del instituto armado, que no dejó ni fallecidos ni heridos, como informó la Delegación del Gobierno a pesar de que una ONG marroquí aseguró que sí hubo un muerto, aunque luego se desdijo. Además, desde el Ministerio del Interior tienen constancia de que los cuatro integrantes de la zodiac que fue perseguida por la Guardia Civil han sido ya devueltos a Marruecos, según precisan las citadas fuentes. CRÍTICAS DE SUMAR Y EH BILDU La portavoz adjunta de Sumar Aina Vidal ha criticado este martes la operación que la Guardia Civil llevó a cabo el pasado domingo en aguas de Melilla y ha tachado de "desastre humano" y de "desgracia inaceptable" que la embarcación del instituto armado pasara por encima de la lancha, por lo que ha reclamado explicaciones al "ministro competente", en referencia al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. "La desgracia que hemos visto en Melilla es del todo inaceptable, es inasumible, es un desastre humano y, como tal, esperamos sin duda las explicaciones del ministro competente", ha explicado la portavoz adjunta de Sumar en rueda de prensa ante los medios de comunicación con motivo del comienzo del 'curso político' en el Congreso. La dirigente de En Comú se ha mostrado "convencida" de que el ministro Marlaska "aportará toda la información que se requiere para poder estudiar" la operación llevada a cabo por la Guardia Civil ante la embarcación, en la que viajaban cuatro personas. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu también ha comentado la noticia con el vídeo publicado en redes sociales de la maniobra de la patrullera de la Guardia Civil. "Nueva salvajada", ha dicho en un comentario en X recogido por Europa Press. En este sentido, ha anunciado que pedirán la comparecencia urgente de Grande-Marlaska. Las peticiones de explicación al ministro del Interior de los socios del Gobierno se han producido dos días después de que la Guardia Civil abortara este domingo el intento de entrada de una pequeña zodiac frente a la costa de Melilla procedente de aguas marroquíes. Al no atender la lancha a las directrices de los agentes, la embarcación del instituto armado realizó varias maniobras hasta que acabó pasando por encima de la patera. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha confirmado este lunes que, pese a su primera versión, no hubo ningún fallecido en el accidente. Aún así, la ONG ha solicitado que se realice una investigación por estos hechos ya que en las imágenes difundidas en redes sociales se ve como uno de los cuatro integrantes de la embarcación afectada cayó al mar.

Compartir nota: Guardar Nuevo