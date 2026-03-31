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Paula Badosa se estrena con victoria en el WTA 500 de Charleston

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Nueva York, 31 mar (EFE).- Paula Badosa superó este martes por 6-4 y 6-4 a la estadounidense Kayla Day en 1 hora y 36 minutos, en su estreno en el WTA 500 de Charleston (Carolina del Sur, Estados Unidos).

Badosa, que ha caído del top 100 de la WTA después de quedar fuera del WTA 1.000 de Indian Wells en primera ronda y del de Miami en segunda, derrotó con esfuerzo a Day para recuperar buenas sensaciones y avanzar a segunda ronda del WTA 500 de Charleston.

Ahí se medirá el miércoles ante la griega Maria Sakkari, número 36 del mundo.

Pese a que Badosa (113 del mundo) se llevó ambas mangas en su partido ante Day, la catalana, nacida en Nueva York, tuvo problemas para llevarse un primer set marcado por hasta siete roturas de servicio en total.

En el segundo set, Badosa consiguió mantener su servicio -pese a un bajo 49 % de primeros saques en todo el partido-, con lo que un solo quiebre le sirvió para llevarse el duelo ante una rival, 162 del mundo, que llegaba desde los clasificatorios

"Estoy muy emocionada, supone mucho para mí esta victoria. El año pasado tuve que retirarme por lesión", expresó en la entrevista en pista Badosa, que este año recibió una 'wild card' del torneo para competir.

Respecto a su rival de mañana, Badosa aseguró que enfrentarse ante Sakkari será "un reto" que le gusta. EFE

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