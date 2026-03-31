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Rafa Jódar inicia con triunfo en Marrakech su temporada de tierra

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Redacción deportes, 31 mar (EFE).- Rafa Jódar inició con una firme victoria ante el croata Dusan Lajovic, por 6-3 y 6-4, su temporada de tierra, que le llevó a la segunda ronda del torneo de Marrakech, en la que le espera el checo Tomas Machac.

El madrileño, ya instalado entre los cien primeros del ránking ATP, necesitó poco más de una hora para tumbar al balcánico y progresar en el evento de categoría 250.

Es el séptimo torneo del circuito ATP que juega Jódar que logró su sexta victoria del curso.

El madrileño, que mostró una buena adaptación a la arcilla después de jugar durante el primer tramo del curso en pista dura, se medirá en el segundo tramo al checo Machac, cuarto favorito y exento de la primera eliminatoria.

Además, también progresó el argentino Marco Trugelliti que eliminó al portugués Henrique Rocha por 7-6(5) y 6-2 y jugará contra el polaco Kamil Majchrzak que tumbó a su compatriota Juan Manuel Cerúndolo por 7-6(3), 3-6 y 6-3.

El peruano Inacio Buse logró un triunfo de mérito ante el italiano Matteo Berrettini por 7-6(5), 6-7(2) y 6-4 y se erigió en el rival del argentino Camilo Ugo Carabelli que venció en tres mangas al kazajo Timofey Skatov por 6-7(2), 6-3 y 6-4.

Marrakech Alexander Muller Fra gana a Federico Cina (ITA), por 6-2 y 6-3 contra el ganador del checo Vit Kopriva y el serbio Hamad Medjedovic

Además, el italiano Mattia Bellucci superó al marroquí Reda Bennani por 6-3, 3-6 y 6-4 y se erigió en el rival del primer favorito, el también transalpino Luciano Darderi. EFE

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