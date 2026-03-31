España

Era su última noche, salió de fiesta y al día siguiente se quedó ciega: “Pensé que tenía la peor resaca de mi vida”

Las intoxicaciones por metanol son frecuentes en lugares donde no está regulado el mercado de alcohol

Guardar
Un brindis en mitad de una fiesta.
Un brindis en mitad de una fiesta.

Era agosto de 2011. Ashley King tenía 18 años, estaba de año sabático y llevaba semanas viajando por Indonesia rumbo a Nueva Zelanda. La última noche en Bali salió con otros mochileros a un club en Kuta, una zona turística conocida por su vida nocturna. El local, recomendado en la guía de viajes, tenía apariencia de discoteca elegante. Nada parecía fuera de lugar.

Los camareros preparaban los cócteles a la vista y los servían en botellas de plástico reutilizables para evitar cristales en la pista de baile. King bebió, bailó y se sintió “borracha, pero no de forma memorable”. Al día siguiente tomó un vuelo hacia Christchurch (Nueva Zelanda). Jamás volvería a ver.

En el aeropuerto de Auckland comenzaron las primeras señales de alarma. King se sentía desorientada, le costaba hablar con claridad y atribuía su estado al cansancio, los nervios y los problemas del viaje. “Recuerdo hablar con los agentes de aduanas y era como si estuviera borracha. No podía articular frases con seguridad”, contó en People.

Ya en su hostal, durmió mal, con pesadillas en las que no podía respirar. Al despertar, pensó que la lámpara de su habitación se había apagado. Intentó encender su iPod, pero la pantalla no respondía. Creyó que no tenía batería. Y que el pasillo estaba mal iluminado.

Cuando salió de la habitación, ya no distinguía colores. En el hospital, fue incapaz de contar los dedos que le mostraban los médicos. “Esa fue la primera vez que pensé: ‘¿Me estoy muriendo?’”, confesó King.

Vista borrosa de una calle de bares. (Freepik)
Vista borrosa de una calle. (Freepik)

Emborracharse para sobrevivir

Los análisis revelaron la causa: intoxicación por metanol, un alcohol tóxico que puede aparecer en bebidas adulteradas. El metanol no tiene olor ni sabor y, al metabolizarse, genera compuestos altamente dañinos como el formaldehído y el ácido fórmico, que atacan el sistema nervioso. “Tu sangre básicamente te embalsama de adentro hacia afuera”, explicó King.

El tratamiento fue tan extraño como urgente. Para frenar los efectos del metanol, los médicos le administraron etanol: vodka con zumo de naranja. “Fue el juego de beber más absurdo que he jugado en mi vida”, recordó. “Cuanto más borracha estaba, mejor podía respirar, mejor podía ver”.

También fue sometida a hemodiálisis. Los médicos avisaron a su familia ante la posibilidad de un desenlace fatal. Días después, tras una leve mejoría temporal, los médicos confirmaron que sus nervios ópticos estaban muriendo. La ceguera sería permanente. Pero, afortunadamente, King sobrevivió.

Facundo Bogarín lo explica e invita a hacer un ejercicio para entenderlo

“No puedes prepararte para algo que no sabes que existe”

Antes de viajar, King había consultado recomendaciones oficiales. Encontró advertencias sobre terrorismo y robos, pero ninguna mención al metanol. “Nunca se me ocurrió que algo así pudiera ocurrir en un bar”, dijo. “Pensaba que me atacaría un tiburón antes que quedarme ciega”.

De regreso a Canadá, King tuvo que reconstruir su vida desde cero. Conserva apenas un 2% de visión, sin capacidad para percibir detalles o profundidad. “Parece la estática de una televisión… todo en tono sepia”, describe.

Al principio, rechazaba ayuda y trataba de mantener su vida anterior. Llegó a ser atropellada al cruzar la calle. “No quería ser una carga”, confesó. Sin embargo, con el tiempo, logró adaptarse. Estudió periodismo, viajó sola por Sudamérica y retomó su vocación artística. Además, escribió y protagonizó una obra basada en su experiencia, posteriormente convertida en el pódcast Static: A Party Girl’s Memoir. “Las cosas que de verdad me importan, he encontrado la manera de hacerlas realidad”, sentenció.

King ha hecho de su historia una herramienta de concienciación. “Si mi historia salva a una sola persona, habrá valido la pena compartir el mayor trauma de mi vida”, concluyó.

Temas Relacionados

DiscapacidadSucesosViajes y TurismoDrogasConsumo de DrogasEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

La “Segovia de Portugal”, un pueblo en la frontera que tiene un acueducto del siglo XVI y de 31 metros de altura

La infraestructura rodea parcialmente la ciudad y se funde con sus murallas

La “Segovia de Portugal”, un pueblo en la frontera que tiene un acueducto del siglo XVI y de 31 metros de altura

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Receta de mayonesa de trufa: una preparación gourmet para acompañar carnes, pescados y verduras con un toque sofisticado

Se prepara en 10 minutos y eleva el nivel de tus platos

Receta de mayonesa de trufa: una preparación gourmet para acompañar carnes, pescados y verduras con un toque sofisticado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es la fragata Méndez Núñez, el buque que relevará a la Cristóbal Colón: con radar AEGIS, misiles de largo alcance y defensa aérea avanzada

Así es la fragata Méndez Núñez, el buque que relevará a la Cristóbal Colón: con radar AEGIS, misiles de largo alcance y defensa aérea avanzada

El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

Los migrantes regularizados en España serán devueltos si son detectados en situación irregular en otro país de la UE

Un hombre pide varios préstamos para un tratamiento de fecundación ‘in vitro’, acaba con más de 100.000 euros de deuda y la Justicia se la perdona: no actuó de mala fe

Un detective graba a una camarera diabética tomándose un cóctel azucarado mientras estaba de baja: el despido es improcedente

ECONOMÍA

Hacienda perdonará el IRPF a los mayores de 65 años que donen su vivienda a un familiar

Hacienda perdonará el IRPF a los mayores de 65 años que donen su vivienda a un familiar

Virginia López, abogada: “Todas las empresas tienen que tener un protocolo de desconexión digital”

La guerra en Irán impacta en la bolsa española: el Ibex cierra marzo con la mayor caída mensual en cuatro años y pierde 76.000 millones de euros

Encender la luz en Francia y Alemania es seis veces más caro que en España: por qué pagamos menos que nuestros vecinos en la factura

Si vas a viajar esta Semana Santa, esto es lo que te costará la gasolina: hasta 76 céntimos de diferencia por litro en una misma provincia

DEPORTES

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

Así empezó la costumbre de Nadal de pasar el rastrillo tras los entrenamientos que ahora aplica también Carlos Alcaraz

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana