1-1. El Albacate rescata un punto en Anduva de penalti en el m.88

Miranda de Ebro (Burgos), 31 mar (EFE).- El Mirandés y Albacete empataron este martes 1-1 en un partido que el conjunto rojillo dominó gran parte del tiempo y se adelantó con un gol de Javi Hernández, pero un penalti en los minutos finales permitió al equipo visitante rescatar un punto en Anduva.

El Mirandés salió decidido a imponer su ritmo desde los primeros compases y ya en el minuto 7 los locales protagonizaron el primer aviso en una acción embarullada dentro del área que terminó con un disparo de Tamarit bloqueado por la defensa manchega.

El conjunto visitante trató de responder apostando por un juego más directo, aunque se encontró con una zaga rojilla muy atenta que neutralizaba cualquier intento de peligro.

Aun así, el Albacete tuvo su ocasión más clara en el minuto 18, cuando El Jebari protagonizó una gran jugada individual, superó a Vallejo y puso un centro que, tras desviarse, obligó a Lizoain a intervenir con reflejos para evitar el tanto.

Con el paso de los minutos, el equipo manchego optó por hacerse con la posesión para frenar el empuje del Mirandés, aunque sin generar demasiado peligro en ataque.

La insistencia local encontró premio con el tanto de Javi Hernández, que aprovechó un error de Meléndez para plantarse en el área y sacar un disparo que, tras tocar en Vallejo, sorprendió al guardameta rival.

Tras el descanso, el guion apenas cambió y el Mirandés continuó bien plantado sobre el terreno de juego, sin conceder espacios a un Albacete con una circulación de balón demasiado lenta.

Los locales incluso rozaron el segundo tanto en varias acciones, pero cuando el partido parecía encaminado a una victoria local, llegó la jugada decisiva.

En el minuto 85 el colegiado señaló penalti tras una acción en la que Ali Houary golpeó a un jugador del Albacete dentro del área y Jefté asumió la responsabilidad desde los once metros, no perdonó, devolviendo la igualada al marcador en el tramo final en el 88.

En los cinco minutos de añadido el Mirandés trató de reaccionar y lanzarse a por el triunfo, pero le faltó precisión en los últimos metros.

La ocasión más clara llegó en un intento de Ali Houary, que buscó ajustar demasiado su disparo tras una acción peleada por Bauzá, aunque el balón se marchó fuera.

El resultado deja un sabor amargo en Anduva para un Mirandés que fue superior durante muchos minutos y que se queda, a falta de que jueguen otros equipos, a 7 puntos de la salvación.

- Ficha técnica:

1 - Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Cabello, Fer Medrano (Martín Pascual min 81), Javi Hernández, Thiago Helguera, Carlos Fernández (Iker Córdoba min 81), Bauzà, El Jebari (Selvi Clua min 72) y Unax del Cura (Ali Houary min 64).

1 - Albacete: Lizoain, Lorenzo, Vallejo, Pepe Sánchez (Lluis López min 29), Carlos Neva, Bernabéu (Puertas min 46), Capi (San Bartolomé min 72), Ale Meléndez, Antonio Pacheco (Martín Fernández min 46), Alex Rubio (Jefté min 46), Samu Obeng.

Goles: 1-0, M.36: Javi Hernández. 1-1, M.88: Jefté.

Árbitro: Alonso de Ena Wolf (comité aragonés). Amonestó por el Mirandés a Ali Houary (min 87) y por el Albacete aMartín Fernández (min 52), Carlos Neva (min 56), Capi (min 57), Vallejo (min 77).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de Anduva ante 2.858 espectadores. EFE

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