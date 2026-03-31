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El Barça gana con claridad al Palma (1-5) y mete presión al líder ElPozo

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Redacción deportes, 31 mar (EFE).- El Barça fue un ciclón en el Pabellón de Son Moix y goleó al Illes Balears Palma por 1-5 en el partido aplazado de la jornada 21 de la Primera División de fútbol sala, que el conjunto azulgrana resolvió en apenas cinco minutos y se sitúa a sólo dos puntos del líder, ElPozo Murcia, en la clasificación tras lograr un triunfo clave.

El inicio resultó demoledor. Catela, Joao Victor y Sergio González colocaron un 0-3 en los primeros compases y dejaron sin respuesta al equipo balear y la superioridad visitante quedó patente desde el primer ataque, con un Touré decisivo en la construcción de las jugadas que desembocaron en los dos primeros goles.

El tercer tanto llegó con una acción de calidad de Sergio González, que definió con una vaselina para ampliar la ventaja.

El Barça no redujo la intensidad tras el arranque y continuó cerca del área rival, aunque el Palma dio un paso al frente con el paso de los minutos. Miquel Feixas sostuvo al equipo azulgrana en los intentos locales y permitió que el marcador no se moviera antes del descanso.

La segunda parte presentó un ritmo más bajo, con interrupciones constantes y menos ocasiones. En ese contexto, el Barça aprovechó otro momento clave para ampliar la diferencia. Dídac Plana inició la jugada del cuarto gol con su precisión en el juego de pies y Erick culminó la acción para obtener el 0-4.

El Palma recurrió al portero-jugador en el tramo final, pero Pito neutralizó cualquier intento de reacción con el 0-5 tras una acción individual potente y precisa. En los últimos minutos, Lin marcó el gol del honor para los locales, que perdieron a Deivao con roja directa, y dejó el definitivo 1-5, que deja al Palma sin margen de error para no salir de los ocho primeros clasificados

El triunfo permite al Barça prolongar su buena dinámica en Liga y recortar distancias en la parte alta de la clasificación, en una pista exigente como Son Moix. EFE

jmd/arh

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