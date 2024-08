El PP defiende que Sánchez sea quien dé explicaciones en el Senado y emplaza a Begoña Gómez a darlas ante el juez

El portavoz de la dirección del Partido Popular, Borja Sémper, ha defendido que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tiene que dar explicaciones sobre "qué ha sucedido en Moncloa", mientras que su esposa, Begoña Gómez, las tiene que dar "ante un juez". Así ha salido al paso Sémper tras las críticas de Vox por descartar citar a Begoña Gómez en la comisión de investigación del Senado, reiterando que su partido exige responsabilidades al Gobierno y al presidente del Gobierno, no a su mujer. "Quien tiene que dar explicaciones de si conocía o no los negocios de su mujer (...) no es su mujer, es el presidente del Gobierno. La señora Begoña Gómez tiene que dar explicaciones ante un juez, y veremos ese recorrido judicial cuál es", ha señalado Sémper este martes en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. Eso sí, ha recalcado que su partido tiene una "opinión ética" sobre el comportamiento que debe tener el cónyuge de un presidente del Ejecutivo. "No puedes hacer negocios privados aprovechando tu posición y tu condición de cónyuge del presidente del Gobierno, seas mujer o seas hombre", ha apostillado. En este sentido, ha recalcado que las críticas de Vox no son "relevantes" y ha insistido en que el PP defiende la "institucionalidad" y hace una "oposición responsable y constructiva".

