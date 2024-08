Almunia no opina del acuerdo de PSC y ERC hasta ver cómo se concreta: "No lo saben ni los que lo negociaron"

El exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia ha manifestado este lunes que "todavía" no tiene una "opinión formada" sobre el acuerdo del sistema de financiación para Cataluña entre PSC y ERC y ha indicado que éste "tiene muchos pasos que dar, vamos a ver cómo evoluciona la negociación". En declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona, donde asiste a los Cursos Europeos de Verano organizados por Diario de Navarra, Almunia ha indicado que "una reforma del sistema de financiación tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, por el Parlamento". "Todavía no tengo una opinión formada, a ver cómo evoluciona la negociación y a ver en qué se traduce eso, que todavía no lo saben ni los que lo negociaron", ha expuesto. Sobre los acuerdos entre ambas formaciones, Joaquín Almunia ha señalado que "esperemos que se mantengan los acuerdos que permiten gobernar con estabilidad, es lo que necesitamos todos".

Compartir nota: Guardar Nuevo