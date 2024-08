Albares dice que "nadie" en el exterior le pregunta por las investigaciones judiciales al entorno de Sánchez

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que "nadie" en el exterior le pregunta por las investigaciones judiciales entorno a los familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vez que ha señalado que "la inmensa mayoría" de españoles son consciente del "acoso de todo tipo" al jefe del Ejecutivo. En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, Albares ha reiterado que nadie le habla de "estos temas" en el exterior y seguramente tampoco lo hagan en las próximas reuniones en Bruselas, donde los debates se centran en Líbano, Oriente Medio, Venezuela". "Y estoy convencido de que nadie me va a preguntar", ha subrayado. El jefe de la diplomacia española ha lamentado que a Pedro Sánchez le intentaron "denostar sus políticas" que "benefician a la mayoría de españoles, especialmente a las clases medias y trabajadoras", y ahora "decidieron atacarle a él, como persona, para intentarle destruir". "Como es una persona sólida, es una persona fuerte, pues decidieron ya en la mezquindad absoluta atacar a su familia y a su entorno más inmediato", ha reprochado el ministro, al tiempo que ha insistido en que si Begoña Gómez no fuera la esposa del presidente "no estaría en esta situación". Preguntado por si considera "acoso" las investigaciones de los jueces hacia el entorno de Sánchez, Albares ha indicado que es partidario de dejar a las familias "fuera del juego político" y ha evitado calificarlo, si bien ha tildado de "auténticos bulos" lo que lee "en medios de comunicación todos los días" y que tiene "como único objetivo intentar hacer desmoronar al presidente del Gobierno sea como sea". TAMPOCO LE PREGUNTAN POR PUIGDEMONT Cuestionado por si le preguntan en el exterior por la segunda huida del expresidente catalán Carles Puigdemont, el ministro ha dicho que "en absoluto" y que "todo el mundo sabe que hay una investigación de los Mossos que eran los encargados de ese tema". "Por lo tanto creo que todo el mundo entiende que es un asunto interno español", ha dicho. Albares si ha reconocido que cuando comenzó a trabajar con Sánchez en 2018 los líderes mundiales sí que le preguntaban por Cataluña "porque había una sensación de que el tema se desbordaba, que salía del marco nacional y que podía afectar probablemente a Europa", algo que "desapareció" a los "poco meses" cuando el presidente "aplicó su política hacia Cataluña". Así, el titular de Asuntos Exteriores ha criticado que el PP "intente sin cesar" trasladar el asunto catalán y la ley de amnistía al Parlamento europeo, donde "se quedan solos" porque "no interesa a nadie" y se entiende que es un debate nacional. Sobre las críticas del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, al concierto catalán, Albares ha celebrado sin embargo que se hable de financiación en Cataluña y no de "independencias unilaterales".

