PP de La Palma afea a Sánchez su visita a la isla cuando "ha dado la espalda" a los damnificados por la erupción

El Partido Popular en La Palma, a través de su secretaria insular, Nieves Hernández, critica este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elija La Palma para tener un encuentro con el presidente del Gobierno Canario, Fernando Clavijo, para tratar la situación de "emergencia migratoria" en las islas "y no para cumplir los compromisos adquiridos con las personas damnificadas y las administraciones locales, para poder avanzar de manera real en la reconstrucción social y económica de la isla". Los populares consideran que "Sánchez ha dado la espalda a los palmeros pero le conviene sacarse la foto con el Gobierno canario" en la isla. En concreto, el PP palmero hace referencia a todas aquellas cuestiones que, durante la erupción del Volcán de Tajogaite, prometió a los damnificados, a quienes insistió en que "les llegarían ayudas económicas para llevar a cabo la reconstrucción". Hernández destaca en una nota que "los damnificados, después de tres años, siguen esperando tener una solución habitacional mientras aún viven en contenedores sin tener un horizonte temporal para poder tener una vivienda definitiva". También incluye entre estas "promesas incumplidas" el pago de los gastos comprometidos con las instituciones locales para la reconstrucción de la isla. En su opinión, "el Gobierno se comprometió con las administraciones locales, ayuntamientos afectados y cabildo, a asumir el pago de una serie de gastos ocasionados por la emergencia, hoy en día, no se ha realizado la transferencia del capital total". Además, apunta, "se comprometió a mantener una financiación plurianual, de la que no tenemos conocimiento si realmente se va a llegar a término o no, ni las condiciones que esta tendrá". Así, señala que "han pasado casi tres años desde la erupción volcánica y se ve como el proceso de reconstrucción se ve ralentizado por la demora en el cumplimiento de los compromisos". Los populares valoran que se haya elegido a la isla de La Palma como sede del encuentro para poder solventar esta "lamentable situación" que viven las personas migrantes que llegan a Canarias, "en especial la realidad que acontece con la atención a los menores extranjeros no acompañados", pero esperan que el presidente del Gobierno de España "también de una respuesta a los palmeros que se encuentran aún a la espera de soluciones dignas que provoquen la verdadera reconstrucción de la isla". "Valoramos que se produzca la reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la Comunidad Autónoma para abordar la crisis migratoria, pero somos críticos con la visita a nuestra isla ya que no se han terminado de cumplir los compromisos adquiridos para la reconstrucción de la isla por parte del Gobierno central", comentan desde el PP. En ese sentido exponen que "la realidad es que Sánchez vendrá a La Palma, se sacará la foto, pero no ha cumplido ni con los damnificados que perdieron su vivienda habitual ni con las administraciones locales a las que insistió en que les harían legarían ayudas económicas para llevar a cabo la reconstrucción".

