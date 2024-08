El medallista mundial García Boissier dirigirá la sección de saltos del CN Metropole

Las Palmas de Gran Canaria, 23 ago (EFE).- El Club Natación Metropole de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que su canterano y medalla de bronce en los últimos Mundiales disputados en Doha este 2024, Nicolás García Boissier, será el preparador principal de su sección de Saltos desde la temporada que está por arrancar.

García Boissier, que participó recientemente en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a Adrián Abadía logrando el mejor puesto de un español en las citas olímpicas de saltos, ha aceptado la propuesta de la entidad para sumar toda su experiencia en el trabajo de base y de alto rendimiento, según un comunicado del club, que ha destacado sus valores de "humildad, empatía, cercanía y trabajo en equipo".

Su fichaje para situarse al frente de esta sección también responde, según el Metropole, "a una apuesta de renovación e ilusión, siguiendo el principio de apostar por la cantera que marca la vida deportiva" de la entidad grancanaria.

Desde las piscinas del Metropole, García Boissier ha llevado el nombre del club, de Canarias y de España a distintos torneos internacionales, logrando este mismo año una histórica medalla de bronce en los Mundiales de Doha y una plata en los Europeos de Belgrado.

Además, ha participado en los últimos dos Juegos Olímpicos: en Tokio 2020 y en París 2024.

En declaraciones recogidas en el comunicado, García Boissier asegura tener "muchísima ilusión" con su nuevo rol en el equipo: "Creo que es la mejor manera de ir cerrando mi carrera deportiva e ir vinculándola a una nueva etapa en el deporte al que le he dedicado tantos años".

"Poder ver a mis saltadores crecer y convertirlos en mi saltador ideal me hace muchísima ilusión. Espero poder estar a la altura, aplicar todo lo que he podido aprender, sobre todo, estos dos últimos años de la mano de Domenico Rinaldi y Arturo Mirando porque me han enseñado lo que es verdaderamente el alto nivel. Espero poder transmitir esa esencia a mis saltadores, con mucha pasión y dedicación", ha expresado.

García Boissier ha reconocido que esta es "una carrera de fondo" y que requerirá tiempo hasta ver los primeros resultados, pero ha afirmado que se avecinan "años muy bonitos y apasionantes", y que se ve "suficientemente preparado" para afrontar el reto. EFE

