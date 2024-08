El Congreso debate el martes si cita a Sánchez por la fuga de Puigdemont y a Montero por el concierto catalán

La Diputación Permanente del Congreso debatirá este martes si cita al presidente, Pedro Sánchez, a comparecer ante la Cámara baja para rendir cuentas por la reaparicipon y huida del expresidente catalán Carles Puigdemont, que celebró un acto público en Barcelona y regresó a Waterloo a pesar de tener una orden de arresto cursada por el Tribunal Supremo. La comparecencia fue solicitada por el PP a principios de agosto solicitando la convocatoria de un Pleno extraordinario para que el jefe del Ejecutivo explique las razones por las que "un prófugo de la Justicia" pudo "pasearse por Barcelona" e incluso "celebrar un acto público" sin ser detenido "pese a tener una orden de arresto" emitida por el Supremo. El PP también quiere que Sánchez detalle qué medidas había previsto el Gobierno para evitar que una persona que ya huyó en 2017 para eludir la acción de la Justicia tras el 'procés' volviera a fugarse. TAMBIÉN SOBRE VENEZUELA Y LA INMIGRACIÓN La Diputación Permanente también debatirá el martes otras dos peticiones de comparecencia de Sánchez ante el Pleno del Congreso, también registradas por el PP. Una para que informe sobre la postura del Gobierno en relación "con el posible fraude electoral" en Venezuela y la otra para dar cuentas de las actuaciones realizadas hasta ahora para afrontar la "emergencia migratoria" que vive España, esta última registrada a finales de julio. Así, los 'populares' también quieren que Sánchez detalle las medidas que va a adoptar el Ejecutivo para garantizar la "necesaria participación" de todos los ministerios implicados y del resto de administraciones en el asunto migratorio y para que explique cómo influye la crisis migratoria en la cohesión socioeconómica, territorial y de las relaciones exteriores de España, así como de las medidas que piensa implementar para evitar la saturación de los servicios públicos. La Diputación Permanente del Congreso tiene en su orden del dia otras peticiones de comparecencia de ministros, todas del PP, que es quien tiene votos suficientes para forzar en solitario la convocatoria de este órgano. Entre otros, ls 'populares' quieren que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dé explicaciones sobre el concierto catalán, que los de Alberto Núñez Feijóo tildan de "secesionismo fiscal". MAYORÍA PARA PEDIR CUENTAS POR EL CONCIERTO CATALÁN Este mismo viernes, el portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, ha reclamado al Gobierno claridad sobre la financiación singular de Cataluña, al tiempo que ha criticado a Montero por no comparecer en las Cortes motu proprio para explicar la medida, acordada por el PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa. En palabras de la titular de la cartera, no supone un concierto económico como el vasco ni es una reforma al uso de la financiación autonómica. Estas palabras molestaron a ERC, que sí lo ve como un concierto. La formación catalana avisó de que retirará su apoyo al Gobierno si no cumple lo pactado. Ante las distintas interpretaciones, también Junts ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y ese voto de la formación independentista puede obligar a Montero a comparecer. Asimismo, la Diputación Permanente debatirá la petición de comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para informar sobre el "caos" ferroviario de este verano en estaciones de media y larga distancia y Cercanías. Además, los 'populares' quieren conocer qué medidas adoptó el ministro para evitar estas situaciones, que consideran "insuficientes". Los de Feijóo registraron esta solicitud después de que el 5 de agosto en la madrileña estación de Chamartín-Clara Campoamor varios viajeros tuvieran que ser atendidos por calor y tuvieran que romper ventanillas al quedar atrapados en un tren. En todo caso, Puente ya ha acudido este viernes al Senado. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE) y Cooperación, José Manuel Albares, también está en el punto de mira de los 'populares' por el proceso electoral venezolano del pasado 28 de julio, que dio vencedor a Nicolás Maduro en medio de acusaciones de fraude. ERRORES EN LAS LEYES DEL GOBIERNO La Diputación Permanente debatirá el martes si le cita para dar cuenta de "la inacción y falta de condena al régimen de Nicolás Maduro por la falta de garantías y transparencia, así como la manipulación en el proceso electoral" de Venezuela y para que explique las iniciativas que va a impulsar el Gobierno de España en la UE para garantizar que "la voluntad de los venezolanos manifestada en las urnas sea respetada". Por último, sus señorías abordarán la petición de comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, para que informe sobre "las consecuencias de los graves errores generados en la redacción" de la Ley Trans y de la Ley de Paridad, así como las medidas a adoptar "para resolver dichos errores", sin dar más detalles.

Compartir nota: Guardar Nuevo