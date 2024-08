Una manifestación en Pamplona rechaza el "fraude" en los comicios venezolanos y reclama la victoria de Edmundo González

Varios centenares de personas han participado este sábado en una manifestación en Pamplona para protestar contra el "fraude" en las elecciones en Venezuela, "respaldar la voz del pueblo venezolano" y reivindicar la "victoria" de Edmundo González. La movilización, que responde a una convocatoria a nivel internacional por la oposición venezolana, ha comenzado en la Plaza de la Libertad de la capital navarra, donde, a partir de las 18.00 horas, se han ido congregando varias personas, muchas de ellas con banderas de Venezuela y portando copias ampliadas de las actas de votación de las elecciones. Entre los asistentes se ha podido ver a representantes del Partido Popular de Navarra como su secretaria general, Amelia Salanueva, su vicesecretaria, Carmen Alba, o el diputado en el Congreso Carlos García Adanero. Un grupo de manifestantes, portando cada uno una letra, ha formado la frase 'No al fraude'. Además, se han visto carteles con mensajes como 'Fuera Maduro', 'Maduro dictador', 'Venezuela libre' o 'Yo soy venezolana y mi presidente es Edmundo González'. También se han coreado consignas como 'Venezuela ya votó. Venezuela ya eligió'. "Nos roban de nuevo las elecciones en Venezuela como ha pasado muchísimos años atrás", ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación la presidenta de la Asociación Venezolana Navarra, Egle Torres, que también ha afirmado que "esto es una lucha por la democracia" y que "no se trata de una lucha ideológica de izquierda y derecha". "En este momento no tenemos los resultados de la máquina, pero tenemos las actas. Lo que pedimos es que si esas actas no valen, que abran las cajas" que "están firmadas por los testigos de mesa de todos los partidos que participaron allí", ha reclamado. En este sentido, ha asegurado que el gobierno de Nicolás Maduro no hace públicas las actas de votación porque "no puede cuadrar sus resultados" con lo que dicen estos documentos. Al respecto, ha asegurado que "cuando Maduro o el CNE -Consejo Nacional Electoral- toman la delantera y dan unos resultados erróneos completamente de que es Maduro el ganador, están haciendo un autogolpe" porque "se dan cuenta que ya no tenían oportunidad de ganar". Ha destacado, asimismo, que "el Centro Carter y los expertos de la ONU han dicho claramente lo que ha pasado en Venezuela", que son, ha subrayado, "los dos observadores que el mismo gobierno aceptó".

Compartir nota: Guardar Nuevo