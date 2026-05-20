Elma Saiz se remite a las palabras de Sánchez: "Confianza en la Justicia y confianza en Zapatero"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha repetido las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Confianza en la Justicia y confianza en el presidente Zapatero".

"Hay un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Respeto absoluto a la justicia, pero, insisto, también confianza en el presidente Zapatero", ha zanjado la también portavoz del Gobierno en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener, en Zaragoza, una reunión con las entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex) y con los agentes sociales de la Comunidad.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este martes investigar expresidente del Gobierno en el 'caso Plus Ultra' al situarlo como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos" y ha ordenado registrar su despacho y las empresas de sus hijas en Madrid.