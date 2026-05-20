Gobierno y Generalitat firman las inversiones y traspasos pactados entre Illa y Junqueras

Madrid, 20 may (EFE).- El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han firmado este miércoles los traspasos e inversiones acordados entre el president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en su pacto de Presupuestos, como una Sociedad Mercantil de Inversiones y el impulso a la línea orbital ferroviaria.

A estas medidas se sumará un incremento en 3.000 nuevos agentes de la plantilla de los Mossos d'Esquadra, cuyo coste se elevará a los 210 millones de euros.

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También el traspaso de competencias de gestión del litoral catalán, entre otras medidas. Este gestión del litoral se hará efectiva en tres meses y tendrá un rango similar al ya acordado con el País vasco o Galicia, y a ella se podrán acoger otras autonomías.

La reunión del principal espacio de relación entre ambos ejecutivos, la tercera en este legislatura, ha estado encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau. El encuentro ha durado una hora en total.

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El ministro Torres ha señalado tras la firma, en declaraciones realizadas en la sede de su ministerio, que la creación del Consorcio pretende impulsar las inversiones del Estado.

“Más autogobierno no es menos poder del estado central, sino acercar la solución de los problemas a la ciudadanía”, ha señalado el ministro.

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Por su lado, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha expresado que en la línea de colaboración en lugar confrontación con el Gobierno central, señalada por el president Illa, hoy han firmado “acuerdos concretos que servirán para mejorar la vida de los ciudadanos".

Así, ha destacado la creación de la citada sociedad, que asegurará la ejecución de las inversiones del estado en Cataluña”.

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La creación de la Sociedad Mercantil de Inversiones supera el obstáculo del Congreso, porque no derivará de una ley propia, sino de una decisión ejecutiva.

Es decir, no necesitará una ley aprobada por el Congreso y ocupará el lugar del fallido Consorci d'Inversions, propuesto en un primer momento y que no se pudo aprobar en la Cámara baja después de que Junts votara en contra.

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Su objetivo será encargarse de ejecutar y licitar los recursos que el Gobierno transfiera a Cataluña.

La Sociedad impulsará la línea orbital ferroviaria, cuya financiación -5.200 millones- correrá a cargo del Estado. Será una futura conexión ferroviaria, que no estará completamente lista hasta 2041. “La financiación será la necesaria y el compromiso del Estado es claro”, ha señalado el ministro a ese respecto.

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Se da vía libre además a un proyecto piloto para crear un Centro Integral de Atención Ciudadana; nace un nuevo Consorcio de la Zona Franca con mayor participación de Cataluña; se activa la subcomisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, y se refuerza el uso del catalán entre la Administración General del Estado y la ciudadanía.

También se ha celebrado una reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. En ella se ha sellado la financiación necesaria para aumentar la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030. EFE

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ftv/aam