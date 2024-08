Morant rechaza "guerra falsa" entre territorios por el agua y pide "seriedad" porque la situación "irá empeorando"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha rechazado iniciar una "guerra falsa" entre ciudadanos y territorios por el agua, un escenario que asegura que "no lleva a nada", y ha subrayado la necesidad de abordar este debate con "rigor y seriedad", puesto que ha advertido de que la situación "irá empeorando" por la "amenaza clara" del cambio climático. De esta manera se ha pronunciado Morant, en declaraciones a los medios este sábado en València, preguntada por la situación de municipios como Teulada-Moraira (Alicante), que ha iniciado la instalación de puntos de suministro de agua después de que a principios de agosto el consistorio la calificase como no apta para consumo en distintas zonas de la localidad. La ministra ha afirmado que este es un asunto que les "preocupa y ocupa" y ha apostado por trabajar con la Generalitat y los gobiernos municipales para abordarlo. "Vivimos circunstancias adversas de mucha sequía y calor", ha indicado Morant, que ha avisado de que esta situación "irá empeorando a lo largo del tiempo y de los años" por con la "amenaza clara" del cambio climático. "Lo dice la ciencia", ha remarcado. Ante esta situación, ha invitado a "autoridades y administraciones" a que no nieguen el cambio climático y a que "ayuden a luchar" contra este fenómeno, para lo que ha abogado por abrir debates "con profundidad y serenidad pero, sobre todo, con responsabilidad y rigor". "De nada servirá utilizar el tema del agua para una guerra falsa en la que no solucionemos nada, lo que hay que hacer es planificar y garantizar el agua y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España", ha defendido. Así, ha mencionado que, en la Comunitat Valenciana, la desaladora de Torrevieja se convertirá en "la más grande de Europa", una muestra de que el Ejecutivo central "no ha parado de invertir en las infraestructuras hídricas para garantizar el agua para la ciudadanía". "Lo que tenemos que hacer es trabajar con rigor, con seriedad y con garantías a la ciudadanía, y no utilizar el agua para hacer una guerra falsa entre ciudadanos, vecinos o territorios", ha zanjado.

