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La directiva del Frigoríficos pide "unidad" en el momento "decisivo" de la temporada

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 31 mar (EFE).- La directiva del Frigoríficos del Morrazo ha abogado por la “unidad” para conseguir ganar este domingo al Eón Alicante en O Gatañal, donde el equipo dirigido por Quique Domínguez afronta una nueva final por la permanencia.

En un comunicado de prensa, la directiva presidida por Alberto González apela a la “fuerza” de su afición para reencontrarse con la victoria “en un momento decisivo” de la temporada, ya que su equipo se encuentra con un solo punto de ventaja sobre la zona de descenso y empatado a puntos con el Puente Genil, que ocupa el puesto de promoción de descenso.

“Somos conscientes de que los últimos resultados y las sensaciones del equipo no estuvieron a la altura del que todos esperamos, y entendemos las críticas, realizadas siempre desde el respeto, que se expresaron en los últimos días”, apunta el club gallego.

En este sentido, recuerda que su “fiel” y “profundamente comprometida” afición se merece “ser escuchada”, pero también apunta que “jugadores, cuerpo técnico y directiva” están trabajando “con la máxima implicación” para darle la vuelta a la situación que atraviesa el equipo.

“En el Frigoríficos del Morrazo siempre entendemos que la exigencia forma parte de nuestra identidad. Este es un club que se ganó cada paso desde el esfuerzo, el compromiso y la capacidad de competir hasta el final. Por ello, asumimos con responsabilidad el momento actual, pero también con la determinación de quien sabe qué aún queda mucho por pelear”, incide.

Tras recordar que cinco de los últimos ocho partidos se jugarán en O Gatañal, la directiva canguesa pide un voto de confianza a sus aficionados porque el equipo sigue “fuera de los puestos de descenso” y “dependiendo de sí mismo” para cumplir el objetivo de seguir en la máxima categoría. EFE

dmg/jpd

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