Barbón revive el dolor y la indignación por el accidente en la mina de Cerredo (Asturias)

Oviedo, 31 mar (EFE).- El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recordado este martes el dolor y la indignación causado por el accidente en la mina asturiana de Cerredo de hace un año, en el que fallecieron cinco trabajadores, un siniestro que "nunca" debió producirse en una mina sin autorización para extraer carbón.

A través de un mensaje en las redes sociales, Barbón ha recordado los nombres de los cinco fallecidos -Jorge Carro, David Álvarez, Rubén Souto, Amadeo Bernabé e Ivan Radio-, todos ellos vecinos de Villablino (León), "para no olvidarlos nunca" en un día en el que se cumple el primer aniversario de la tragedia y que constituye "un día de dolor, que irá acompañado del silencio".

Además, asegura que, tras el accidente, juró a las familias de las víctimas, de entre 33 y 54 años, que llegaría hasta el final "para saber la verdad, para que la supieran y para que se hiciera justicia", corrigiendo lo que hubiera que corregir "para que nunca más una tragedia así volviera a suceder".

Asimismo, recuerda que hay en marcha cuatro investigaciones, una judicial con investigados por presunta responsabilidad penal en estas muertes; otra parlamentaria; la de la Comisión de Seguridad Minera, para conocer el porqué del accidente y cómo sucedió, y la de la Inspección de Servicios del Principado, "fundamental para determinar los errores en los procesos y actuaciones y para que nunca más sucedan".

Según Barbón, tras la dimisión de la entonces consejera de Industria, Belarmina Díaz, realizó el encargo "claro y nítido" de que se conociese la verdad de lo sucedido, se hiciese justicia y se adoptasen todas las medidas "para que nunca más, algo así, volviera a suceder".

Hacer justicia, admite el presidente asturiano, no aliviará el dolor de las familias de los fallecidos dado que hay vacíos "que nunca se atenúan o se llenan, ni tan siquiera con el paso del tiempo", pero es lo mínimo que se puede hacer "por respeto a su memoria" y a la de pueblos enteros que hoy vuelven a estar cubiertos por un manto de silencio como señal de respeto sincero de una zona castigada por el recuerdo. EFE