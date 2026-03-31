España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 1 de abril: Bárbara y Luisa se acercan a la verdad mientras Hernando señala a Dámaso

La serie de La 1 encara un capítulo clave en el que la investigación da un giro y el duque toma una decisión que puede cambiarlo todo para siempre

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El intento de Mercedes por ganarse a Braulio en 'Valle Salvaje' (RTVE)
El intento de Mercedes por ganarse a Braulio en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La semana en Valle Salvaje está marcada por la tensión creciente, los secretos a punto de estallar y decisiones que pueden alterar definitivamente el destino de sus protagonistas. Tras el giro que supuso la nueva etapa con Luisa en el centro de la historia, la ficción continúa acelerando sus tramas con un pulso cada vez más intenso.

En los primeros compases de la semana, los espectadores han asistido a momentos decisivos. El lunes, Amadeo se quedó completamente descolocado al sorprender a Pepa y Francisco en una actitud inesperadamente cercana, una escena que dejó muchas preguntas en el aire. Al mismo tiempo, José Luis tomó una decisión crucial que no tardó en llegar a oídos de don Hernando, aumentando la tensión entre ambos.

La boda de Matilde y Atanasio aportó emoción y cierta esperanza, pero ni siquiera ese momento logró rebajar el clima de inquietud que se respira en palacio. Ya el martes, la situación se volvió aún más oscura: don Hernando redobló sus esfuerzos para convencer a José Luis de que Victoria debe morir, insistiendo en justificar una decisión tan extrema. Mientras tanto, Victoria, ajena a todo, continuó enfrentándose a quienes la rodean, sin imaginar el peligro que corre.

'Valle Salvaje': Victoria perdona a su sobrina. (RTVE)
'Valle Salvaje': Victoria perdona a su sobrina. (RTVE)

En paralelo, Dámaso comenzó a cruzar líneas peligrosas con Enriqueta, comportándose de forma cada vez más impulsiva. Un detalle que no ha pasado desapercibido y que, como se verá, tendrá consecuencias importantes.

Un miércoles decisivo: la verdad se acerca y Hernando mueve ficha

El capítulo de este miércoles 1 de abril se presenta como uno de los más determinantes de la semana. Por un lado, Bárbara accede a acompañar a Luisa por última vez a la cabaña de las parteras. Ambas saben que ese lugar esconde respuestas clave y están dispuestas a llegar hasta el final. La insistencia de Luisa y el apoyo de Bárbara refuerzan una investigación que lleva días gestándose y que ahora parece estar más cerca de dar frutos.

La visita promete no ser sencilla. La tensión acumulada, las sospechas y los silencios convierten este encuentro en un momento cargado de incertidumbre. Todo apunta a que lo que descubran podría cambiar por completo la percepción que tienen de lo ocurrido hasta ahora.

Don Hernando cree que hay que retirar a Victoria de la partida en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Don Hernando cree que hay que retirar a Victoria de la partida en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Pero si hay una trama que estalla con fuerza es la que protagoniza don Hernando. El duque decide enfrentarse directamente a Dámaso tras sus amenazas a Enriqueta. La escena no solo evidencia el carácter autoritario de Hernando, sino también su determinación para controlar la situación cueste lo que cueste.

La sorpresa llega cuando toma una decisión drástica: será Dámaso quien pague por la muerte de Victoria. Un movimiento que abre múltiples interrogantes. ¿Es una estrategia para proteger a otros? ¿Un castigo ejemplar? ¿O una forma de cerrar el círculo sin levantar sospechas?

Esta resolución coloca a Dámaso en el punto de mira y eleva el nivel de peligro dentro de la historia. Además, deja en el aire una cuestión clave: cómo reaccionará José Luis cuando descubra hasta dónde está dispuesto a llegar don Hernando.

Un final de semana en pausa… pero con muchas incógnitas

Aunque la serie no emitirá nuevos capítulos el jueves 2 y viernes 3 de abril debido a la Semana Santa, el episodio del miércoles deja suficiente tensión acumulada como para mantener a los espectadores en vilo.

'Valle Salvaje': Bárbara y Luisa tienen una conversación. (RTVE)
'Valle Salvaje': Bárbara y Luisa tienen una conversación. (RTVE)

La investigación de Luisa parece acercarse a un punto de no retorno, mientras las decisiones de don Hernando amenazan con desencadenar consecuencias imprevisibles. Todo indica que Valle Salvaje está preparando un nuevo giro de gran impacto que podría redefinir alianzas, revelar secretos ocultos y poner a varios personajes contra las cuerdas.

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