Borja Jiménez lamenta la "mala suerte" con las lesiones

Gijón, 31 mar (EFE).- El entrenador del Sporting, Borja Jiménez, reconoció este martes que el equipo atraviesa un momento de "muy mala suerte" con las lesiones tras confirmar que Manu Rodríguez se une a la lista de bajas para la visita de este miércoles a El Sardinero para enfrentarse al Racing de Santander (21:30 horas).

"No hay estimación del tiempo de baja de Manu", subrayó Jiménez, que calificó como "otra desgracia más" la baja del mediocampista en un contexto de "muy mala suerte" que el técnico calificó como el principal "condicionante" del momento deportivo del Sporting.

Jiménez se refirió a su rival en rueda de prensa como "el mejor equipo de la categoría", al señalar que los cántabros se encuentran en "un nuevo hábitat para ellos" tras dos derrotas consecutivas, aunque advirtió de que también recuperan efectivos respecto a su último partido y que el duelo se presentará "muy igualado y competido".

El técnico rojiblanco elogió la trayectoria del entrenador del Racing, José Alberto, del que destacó que lleva "dos años cerca del ascenso con una gran labor en Santander", y añadió que los cántabros llevan una "línea continuista y ascendente" en la presente temporada que explica su posición como líderes de la clasificación.

El preparador abulense anticipó un partido de "alto ritmo" dada la forma de atacar de ambos equipos, aunque reconoció que la fatiga acumulada por tratarse de un encuentro entre semana podría derivar en "más imprecisiones de lo habitual" en ambos conjuntos.

Sobre la dinámica propia, Jiménez confesó que el equipo había anticipado internamente que este tramo de calendario, con varios enfrentamientos consecutivos ante rivales de la zona alta, sería exigente, con el objetivo de "llegar con opciones a las últimas seis o siete jornadas tras el partido frente al Burgos".

El técnico rojiblanco apuntó que, pese a que no se esperan "grandes sorpresas" en el once, podría haber "algunos cambios" motivados por las molestias de varios jugadores, en una semana corta con partidos acumulados en la que la gestión de cargas prima sobre el trabajo táctico. EFE

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