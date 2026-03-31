España

Valencia aprueba una nueva regulación para los pisos turísticos: solo en bajos y primeras plantas, con acceso independiente y topes por zona

La norma busca proteger el uso residencial, aunque no garantiza una bajada inmediata del alquiler en los barrios más tensionados

Guardar
"El vecindario en peligro de extinción", escrito en un cartel de un piso de Valencia, a 28 de mayo de 2024 (Rober Solsona / Europa Press)
"El vecindario en peligro de extinción", escrito en un cartel de un piso de Valencia, a 28 de mayo de 2024 (Rober Solsona / Europa Press)

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este martes la nueva normativa urbanística con la que pretende frenar la expansión de los apartamentos turísticos en la ciudad. La regulación endurece las condiciones para abrir nuevas viviendas de uso turístico: en edificios de uso mixto, solo podrán implantarse en bajos y primeras plantas, deberán contar con acceso independiente desde la calle y solo podrán implantarse en barrios y distritos que no hayan superado los límites fijados por el consistorio. Según el gobierno local, la medida “blinda” el 98% de las viviendas para uso residencial.

La importancia de la medida va más allá de su aprobación formal porque cambia las reglas del mercado en una ciudad donde el problema del acceso a la vivienda lleva tiempo en aumento. Valencia fue la capital de provincia donde más subieron los precios del alquiler en 2023, con un alza del 4,5% en un solo año y del 28,9% respecto a 2015, según el INE.

En ese contexto, el Ayuntamiento presenta esta reforma como una herramienta para proteger el uso residencial y contener la presión del alojamiento turístico sobre determinados barrios de la ciudad.

Qué cambia con la nueva normativa

La nueva regulación establece tres candados simultáneos para frenar nuevas aperturas en las zonas con mayor presión turística. Uno de ellos fija que en cada barrio o distrito las plazas turísticas no podrán superar el 8% de la población empadronada. Otro limita al 2% el peso de las viviendas turísticas sobre el parque residencial.

Además, incorpora un tercer límite por manzana: en las plantas bajas solo podrá destinarse a uso turístico hasta el 15% de los locales existentes, con el objetivo de proteger el comercio de proximidad. Si se supera cualquiera de esos umbrales, la actividad queda bloqueada en esa zona.

A eso se suma una restricción física clara: los nuevos apartamentos turísticos en edificios de uso mixto solo podrán ubicarse en plantas bajas o primeras, nunca compartir rellano con viviendas y deberán disponer de un acceso propio desde la calle, separado del de los vecinos. Asimismo, necesitarán la autorización previa de la comunidad de propietarios por mayoría cualificada.

El Ayuntamiento defiende que este conjunto de exigencias busca reducir los conflictos de convivencia en los edificios residenciales y dificultar que este uso siga extendiéndose dentro del parque de vivienda ordinaria.

La batalla contra los pisos turísticos s.s: Airbnb y Booking solo recaudarán el IVA.

Cómo puede afectar al mercado

Abrir nuevos apartamentos turísticos en Valencia será ahora bastante más difícil. La norma obliga a cumplir varias condiciones a la vez: que la zona no haya alcanzado los límites marcados por el Ayuntamiento, que el inmueble esté en los espacios permitidos y que tenga entrada independiente desde la calle. En la práctica, eso reduce de forma importante los lugares donde podrán implantarse. El Ayuntamiento defiende que este sistema hará “casi inviable” la apertura de nuevos alojamientos turísticos en buena parte de la ciudad.

Ahora bien, una cosa es limitar nuevas aperturas y otra muy distinta conseguir un efecto inmediato en los precios del alquiler. La norma puede ayudar a que más viviendas sigan destinadas a uso residencial y no pasen al mercado turístico, pero por sí sola no garantiza una bajada de las rentas, ya que el precio de la vivienda depende también de otros factores, como la oferta disponible, la demanda o la evolución general del mercado.

Qué pueden notar los vecinos

Para los vecinos, el principal efecto de la norma puede estar en la convivencia y en la protección del uso residencial en algunos barrios. Sobre el papel, la medida debería dificultar que este tipo de alojamientos siga ganando espacio en zonas ya tensionadas y ayudar a contener parte de los conflictos que genera su presencia en edificios residenciales.

Con todo, el impacto no será inmediato. La regulación está pensada sobre todo para frenar nuevas aperturas, por lo que sus efectos dependerán de su aplicación práctica y del control que ejerza el Ayuntamiento de Valencia sobre la oferta ilegal o irregular.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaTurismo EspañaAlquileres EspañaValenciaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Descubren un laberinto de 15 kilómetros bajo los edificios de Roma: la red subterránea más extensa hallada en la capital italiana

El impacto de estos túneles en la vida cotidiana afecta a carreteras principales y a los vecinos que conviven con la incertidumbre de posibles hundimientos

Descubren un laberinto de 15 kilómetros bajo los edificios de Roma: la red subterránea más extensa hallada en la capital italiana

Muere Juan Maeso, el anestesista condenado a 1.933 años de prisión por contagiar la hepatits C a más de 200 pacientes

El caso salió a la luz en 1998 y provocó un brote masivo de hepatitis C

Muere Juan Maeso, el anestesista condenado a 1.933 años de prisión por contagiar la hepatits C a más de 200 pacientes

Así funciona el nuevo protocolo de reparación para víctimas de abusos en la Iglesia: el Estado tiene la última palabra en caso de desacuerdo

El mecanismo está dirigido a supervivientes que no pueden acceder a la vía judicial, ya sea porque los delitos han prescrito o porque los agresores han fallecido

Así funciona el nuevo protocolo de reparación para víctimas de abusos en la Iglesia: el Estado tiene la última palabra en caso de desacuerdo

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Thomas, el padre de Meghan Markle, rehace su vida con una enfermera filipina 35 años más joven que él: “Estoy disfrutando de la vida otra vez”

El padre de Meghan Markle encuentra una nueva ilusión en Filipinas tras superar una grave operación y una etapa marcada por la soledad y los problemas de salud

Thomas, el padre de Meghan Markle, rehace su vida con una enfermera filipina 35 años más joven que él: “Estoy disfrutando de la vida otra vez”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Page denuncia al de Pedro Sánchez por el incumplimiento de las sentencias del trasvase Tajo-Segura

El Gobierno de Page denuncia al de Pedro Sánchez por el incumplimiento de las sentencias del trasvase Tajo-Segura

Radares que más multas ponen en Andalucía: todo lo que debes saber si vas a viajar allí esta Semana Santa

Un policía nacional jubilado consigue el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión y recibirá 15.000 euros en atrasos

Conducir a 120 kilómetros por hora es tirar el dinero en la autopista: estas son las recomendaciones de los expertos para ahorrar en Semana Santa

Un padre tendrá que seguir pagando la pensión alimenticia a sus dos hijos mayores de edad: aunque llevan cinco años sin hablar, no es culpa de los jóvenes

ECONOMÍA

Aumenta el empleo de las personas con discapacidad en España, pero el 65% sigue fuera del mercado laboral: la psicosocial es la más castigada

Aumenta el empleo de las personas con discapacidad en España, pero el 65% sigue fuera del mercado laboral: la psicosocial es la más castigada

La compra de vivienda para especular se desploma casi a la mitad por miedo a que caiga la rentabilidad del alquiler

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las consecuencias de la “guerra perpetua” en Irán que anticipa el Gobierno: tras la gasolina, el precio de los alimentos es el siguiente

Retiran el carné de conducir a una mujer que se presentó ebria a una entrevista de trabajo para una residencia de ancianos: “Solo me tomé tres cervezas la noche anterior”

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP