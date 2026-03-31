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Este es el precio de la luz en España para este 1 de abril

Diariamente se actualiza el costo del servicio y con él las horas concretas en las que tiene las tarifas más altas y más bajas

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El precio del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
El precio del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España se actualiza constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los costos promedio de la luz en el país para este miércoles 1 de abril, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella
  • Día: 1 de abril
  • Tarifa media: 5.19 euros por megavatio hora
  • Tarifa máxima: 35.01 euros por megavatio hora
  • Tarifa más baja: -4.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 1 de abril, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.33 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.2 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.31 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.41 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 4.94 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.46 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 8.34 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 12.95 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 5.65 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.18 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.06 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.08 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.97 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -3.88 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -4.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -3.75 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.78 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.29 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 4.85 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 24.69 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 12.27 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 8.83 euros por megavatio hora.

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