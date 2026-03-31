Este es el precio de la luz en España para este 1 de abril

El precio de energía eléctrica en España se actualiza constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.
Aquí están los costos promedio de la luz en el país para este miércoles 1 de abril, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.
Precio de la energía eléctrica
- Día: 1 de abril
- Tarifa media: 5.19 euros por megavatio hora
- Tarifa máxima: 35.01 euros por megavatio hora
- Tarifa más baja: -4.0 euros por megavatio hora
La tarifa de la electricidad por hora
A lo largo de este miércoles 1 de abril, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.33 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.2 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.31 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.41 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 4.94 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.46 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 8.34 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 12.95 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 5.65 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.18 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.06 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.08 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.97 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -3.88 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -4.0 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -3.75 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de -1.78 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.29 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 4.85 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 24.69 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 12.27 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 8.83 euros por megavatio hora.