¿Sale tan caro tener a un trabajador contratado en España? El coste laboral por hora es de 26 euros, 8 menos que en la media de la Unión Europea

24/02/2020 Un camarero prepara café en un bar, en Madrid (España) a 24 de febrero de 2020. ECONOMIA Jesús Hellín - Europa Press

Los costes laborales son una de las principales preocupaciones de los empresarios, sobre todo para las pymes. En 2025 marcaron su máximo histórico, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanzando los 3.382 euros por trabajador y mes y un crecimiento del 3,8%. Un dato similar publica este martes Eurostat, que sitúa el incremento en un 3,5% durante el año anterior. Esto supone un incremento de 26,4 euros la hora, una cifra notablemente inferior al promedio de la Unión Europea, que ha alcanzado los 34,9 euros por hora. Es decir, 8,5 euros menos que la media comunitaria.

Las cifras de la Oficina Estadística de la Unión Europea muestran que España mantiene una posición en la franja media-baja de la clasificación, aún alejada de los países del norte y centro del continente, donde los costes laborales se sitúan en los niveles más elevados. Frente a los extremos de la clasificación europea, los costes más bajos se encuentran en países como Bulgaria (12 euros), Rumanía (13,6 euros) y Hungría (15,2 euros), mientras que los más elevados corresponden a Luxemburgo (56,8 euros), Dinamarca (51,7 euros) y Países Bajos (47,9 euros).

El aumento del coste laboral en la Unión Europea durante 2025 ha sido generalizado: la media comunitaria ha subido un 4,1% respecto al año anterior —de 33,5 euros por hora en 2024 a 34,9 este año—, mientras que en la zona euro se ha incrementado un 3,8%, hasta alcanzar 38,2 euros por hora. El crecimiento observado en España está en línea con el registrado por países como Chipre y Luxemburgo (ambos con +3,5%), aunque queda por debajo de los repuntes en Bulgaria (+13,1%), Croacia (+11,6%) y Eslovenia (+9,3%). El único país del área del euro donde se ha producido un descenso ha sido Malta, con una reducción del 0,5%.

Qué significa gastar 26,4 euros por hora en salarios y cotizaciones

El análisis estadístico publicado por Eurostat matiza que dicho coste medio por hora incluye remuneraciones, salarios en especie, cotizaciones sociales e impuestos soportados por el empleador. Uno de cada cuatro euros de este coste laboral en la Unión corresponde a conceptos ajenos al salario directo; concretamente, los costes no salariales —como las cotizaciones sociales— representan el 24,8% del total en la UE y el 25,6% en la zona euro. En el caso español, la proporción de estos costes es ligeramente mayor, con una tasa del 26,2%.

Las diferencias entre países no se limitan al importe total, sino que se aprecian también en la estructura de los costes. Así, Francia ostenta el mayor peso de los costes no salariales (32,3%), seguida de Suecia (31,7%) y Eslovaquia (28,6%). En el extremo opuesto, Rumanía (4,8%), Lituania (5,5%) y Malta (5,8%) presentan las menores proporciones de costes indirectos.