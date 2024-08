La Fiscalía archiva las diligencias abiertas al Ayuntamiento de Santander por no cambiar nombres de calles franquistas

La Fiscalía de Cantabria ha archivado las diligencias de investigación abiertas al Ayuntamiento de Santander por el cambio de nombre de calles de la ciudad, en concreto, por no modificar algunos relacionados con el franquismo. El ministerio público ha acordado archivar las citadas diligencias "por falta de tipicidad penal", según ha informado a Europa Press. Fueron incoadas tras las denuncias de asociaciones y plataformas memorialistas que entendían que el Consistorio estaba incumpliendo la ley, al no haber sustituido nombres del callejero relacionados con el régimen o con generales del mismo, como General Dávila y Camilo Alonso Vega. Consideraban que desde la administración municipal estaban incurriendo en un "reiterado delito de desobediencia" al no cumplir con la Ley de Memoria en cuanto al callejero de la ciudad, donde varias vías aún tienen nombres franquistas y perviven símbolos de la dictadura. Por eso, solicitaron a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación para determinar posibles responsabilidades penales, diligencias que han sido archivas "por falta de tipicidad penal".

