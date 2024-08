Media Storm lidera un pleno portugués en la Copa Oro

San Sebastián, 15 ago (EFE).- El portugués “Media Storm”, un caballo ya múltiple ganador de grandes premios en Madrid, se ha alzado este jueves con el triunfo en la carrera bandera del Hipódromo de San Sebastián, la Copa de Oro, en su 56ª edición y el representante de la cuadra Best Horse, que entrena Gaspar Vaz y Pereira, se ha visto acompañado en la meta por su compañero de sedas “Nights on Broadway”.

“Blue Starlight” había dirigido la carrera a un lote compacto de trece unidades. Cerca del puntero, entre otros, los favoritos -“Homo Deus” y el campeón “Il Decamerone”, ganador de la prueba en 2022 y 2023 y buscaba ser el primer caballo en triplicar- y “Nights on Broadway”. En cola, el ganador de 2021, “The Way of Bonnie”.

En la segunda curva del recorrido llegó un momento clave, cuando en los palos “Il Decamerone” se vio apretado por “Homo Deus” y quedó casi fuera de carrera.

A la entrada de la recta final, “Blue Starlight” buscó el exterior y se juntó a su compañero “Nights on Broadway” y, desde lejos, fue recortando tras ellos “Media Storm”, los igualó a falta de trescientos metros y se marchó a ganar con autoridad, con su jockey, el francés Valentin Seguy, saludando a la grada.

Unos tres cuerpos separarían a “Media Storm” de “Nights on Broadway”, mientras que el puntero cedía en la misma raya el tercer puesto en foto ante “Homo Deus”. La cuadra Best Horse suma así los 35.000 euros del primer puesto, 14.000 por el segundo, los 7.000 de la cuarta plaza y la copa bañada en oro, el trofeo más preciado por los propietarios.

Arrancó la tarde con una prueba para caballos árabes, ocho ejemplares de los que tan sólo uno está entrenado en España. Ganó la francesa debutante “Algheed”, con su compatriota Mickael Forest en la silla en esta prueba de 2.000 metros.

En la segunda, hándicap sobre los 1.500, una muy bonita lucha entre “Bailén”, que había dirigido y venía de ganar, y “Tammani”, a la postre el ganador y que le daba el primer éxito del día al jockey luso Ricardo Sousa.

“Akaral” dio luego una pequeña sorpresa al vencer a favor de aumento de distancia. Bien gestionado por Raúl Ramos, la subida de los 1.500 a los 2.000 metros de hoy, evidenció el acierto de su preparador, Román Martín Arranz.

Ya en la cuarta, la Lototurf, soberano paseo de “Baadirr”, que atacó de lejos y se escapó en la línea recta en el segundo hándicap de 1.500 metros de la reunión y con Sousa en la silla. En otra guerra, una mejorada “Padme” superaba al muy en forma “Turco”.

La Quíntuple Plus tiene su combinación ganadora en la formada por las mantillas: 7 – 1 – 4 – 3 – 8 – 9. Para la Lototurf, el caballo ganador es el número 3 correspondiente a “Baadirr”.

Las carreras no se detienen en toda la semana en España. Las playas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) acogen sendas jornadas este viernes 16 y sábado 17. De vuelta a San Sebastián, el domingo es el turno de la gran jornada para los milleros, con el Gobierno Vasco, la carrera mejor dotada del verano en los 1.600 metros. EFE

