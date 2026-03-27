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Rosalía reaparece tras su intoxicación de la mano de su apoyo fundamental, la modelo Loli Bahía: de incógnito en el aeropuerto de Milán

La cantante catalana se ha intentado ocultar el rostro con un pañuelo y unas gafas de sol grandes

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Rosalía reaparece de incógnito junto a Loli Bahía (Grosby)
Rosalía reaparece de incógnito junto a Loli Bahía (Grosby)

La aparición pública más reciente de Rosalía tras la intoxicación alimentaria sufrida en Milán ha confirmado que la cantante evoluciona favorablemente. La artista se ha dejado ver en el aeropuerto milanés junto a Loli Bahía, coincidiendo con el regreso a Madrid para retomar su gira tras el incidente que vivió en pleno concierto por su indisposición.

Rosalía ha vestido un pañuelo rosa pastel cubriendo cabeza y cuello, gafas de sol negras y un abrigo del mismo color, acompañando una camiseta deportiva azul y pantalones negros. Loli Bahía, sin miedo a ser vista con el rostro al descubierto, la ha acompañado con una chaqueta negra tipo worker, sudadera verde con capucha, pantalones negros y mocasines.

Tras el concierto interrumpido en Milán, Rosalía fue evacuada en ambulancia a causa de una intoxicación alimentaria grave, y será el 30 de abril cuando vuelva a los escenarios en el Movistar Arena de Madrid, donde tiene previstas cuatro actuaciones. El percance se produjo durante el concierto en la ciudad italiana, momento en el que la cantante reconoció desde el escenario: “Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal. He vomitado en el camerino”.

Rosalía reaparece de incógnito junto a Loli Bahía (Grosby)
Rosalía reaparece de incógnito junto a Loli Bahía (Grosby)

El vínculo de Rosalía y Loli Bahía

Seguidamente, Rosalía abandonó la sala en ambulancia, lo que motivó las muestras de apoyo de sus seguidores, quienes han valorado su esfuerzo por intentar terminar la actuación. Durante el proceso de recuperación, la propia Rosalía tranquilizó a sus seguidores difundiendo una imagen donde decía: “Me encuentro mejor. Muchas gracias por todo el cariño y la comprensión de todos los que estuvieron ahí. Gracias Milán”.

En los días posteriores, la artista ha reanudado su agenda acompañada en todo momento por Loli Bahía, quien la sigue en sus compromisos musicales. No es la primera vez que aparecen juntas ante los medios, consolidando así su relación personal y profesional a la que todavía no han puesto etiquetas durante esta etapa de la gira.

Rosalía comenzó su actual gira el 16 de marzo en Lyon, con paradas posteriores en París y Zúrich antes de llegar a la capital de Lombardía. La próxima cita será el 30 de abril en Madrid, dentro del marco del LUX Tour, en el que ofrecerá cuatro conciertos consecutivos en el Movistar Arena. La presencia creciente de Loli Bahía durante estos eventos ha añadido interés mediático a cada una de sus apariciones públicas, llegándose a sentir acosadas por los paparazzi durante la primera semana en Francia.

Las integrantes de la banda Ginebras revelan qué canción de Rosalía les gustaría versionar después de su éxito con "Con altura" y comparten su opinión sobre la artista.

Quién es Loli Bahía

Nacida en Lyon, Loli Bahía es hija de padre español y madre argelina. Su formación musical en el Conservatorio de Lyon la llevó a destacar en el concurso de moda Egeri Tours, certamen en el que resultó vencedora y que marcó el inicio de su trayectoria profesional. La agencia Women la incorporó tras aquel éxito, y poco después debutó en la pasarela de Louis Vuitton para la colección otoño-invierno 2020-2021, donde fue seleccionada como imagen para la campaña por el propio diseñador Nicolas Ghesquière. En 2025, Bahía ha trabajado para casas de moda como Chanel, Celine o Saint Laurent.

Desde su irrupción en el sector, Loli Bahía ha desfilado para marcas de referencia internacional como Saint Laurent by Anthony Vaccarello, Givenchy, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara o Prada. Entre sus colaboraciones destaca la representación de Chanel al abrir el desfile Vogue World 2024. La relación con Rosalía trascendió por primera vez a finales de septiembre en París; desde aquel momento no han dejado de coincidir, sobre todo los últimos meses, aumentando las especulaciones.

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