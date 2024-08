Asturias aprueba una declaración genérica sobre financiación autonómica, pero evita el rechazo expreso al pacto PSC-ERC

La reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias ha servido este martes para aprobar una declaración para reforzar la posición de Asturias en materia de financiación autonómica, en la que se reclama una negociación multilateral del sistema, pero que evita rechazar expresamente el acuerdo entre PSC y ERC en Cataluña que pide una financiación singular. Fue el PP que que solicitó la mencionada reunión y presentó una propuesta de declaración que sí que incluía ese rechazo expreso al acuerdo sobre Cataluña. Pero no prosperó. Los representantes de PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé votaron en contra. Vox también presentó una propuesta que fue rechazada. El texto que salió adelante fue el impulsado por la izquierda asturiana (PSOE, Convocatoria por Asturies-IU) y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que se reafirma en los criterios sobre financiación autonómica aprobados hace años por todos los grupos salvo Vox en la Junta General del Principado de Asturias. El PP también respaldó la declaración que incluye los criterios que defendió hace años. Las bases de ese acuerdo se vieron posteriormente reflejadas en la llamada Declaración de Santiago rubricada en 2021 por ocho comunidades autónomas, entre ellas, el Principado de Asturias. En la declaración aprobada este martes se hace alusión a la "evidente infrafinanciación" que sufren las comunidades autónomas, reafirman el acuerdo mencionado y reivindican la necesidad de abordar "cuanto antes" la reforma del sistema de financiación que atienda al coste real de los servicios públicos. "Defendemos un modelo que tenga en cuenta las circunstancias socioeconómicas de Asturias y peculiaridades como el envejecimiento, la dispersión o la orografía a la hora de asegurar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad", señalan. Pero además, los grupos que han suscrito la iniciativa sostienen que la reforma del modelo de financiación autonómica "debe abordarse desde una negociación multilateral asegurando un modelo que se fundamente en los principios de igualdad, equidad y solidaridad en la prestación de los servicios públicos y que evite cualquier ruptura del régimen común de financiación". La declaración concluye señalando que la Mesa de Financiación constituida en 2019 es el espacio adecuado para informar, analizar y hacer un seguimiento del proceso de negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Los portavoces parlamentarios han comparecido ante los medios de comunicación después de la reunión, que no llegó a los veinte minutos. La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, fue preguntada por las razones de que no se incluyera un rechazo expreso al acuerdo entre PSC y ERC, que habla de bilateralidad y de una financiación diferenciada. "Consideramos que la mejor forma es decir claramente cuál es nuestro posicionamiento en materia de financiación autonómica, es lo que tenemos que hacer desde Asturias", ha respondido. Además ha insistido en que el Gobierno regional ha sido "claro" y que defenderá los intereses de Asturias. Carcedo ha añadido que no está de acuerdo con la "estrategia" del PP a nivel nacional porque su intención no es defender los intereses asturianos, sino "desgastar" a gobiernos progresistas. En términos muy parecidos se ha pronunciado el portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, Xabel Vegas, cuando le han preguntado por la ausencia de mención al acuerdo sobre la financiación en Cataluña. "Sería un poco extraño que en una cámara parlamentaria autonómica, en este caso asturiana, hiciéramos una valoración sobre acuerdos que llegan formaciones de otra comunidad autónoma", ha considerado Vegas, que ha acusado además al PP asturiano de "utilizar" asuntos de dimensión estatal. "Preferimos un modelo multilateral a un modelo bilateral. En todo caso, no nos oponemos a que haya modelos singulares, pero también Asturias tiene una singularidad. Y también tenemos que hablar de la singularidad asturiana", ha añadido Vegas. En su comparecencia ante los medios, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, también ha dicho que la "estrategia" del PP "obedece a intereses de Génova". No obstante, celebró que los 'populares' hayan "recuperado el sentido común" y hayan votado a favor de su propuesta, del PSOE y de Convocatoria-IU. La reunión extraordinaria de este martes se convocó después de que los diputados del PP lo solicitasen, con un único punto del orden del día, el de aprobar una declaración de la Junta de Portavoces en contra del acuerdo público entre Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. "LA IZQUIERDA PARLA CATALÁN" Tras las votaciones han comparecido ante los medios los diputados del PP Luis Venta y Beatriz Polledo. Los 'populares' han dicho que si han votado a favor de la declaración finalmente apoyada es "por coherencia", porque se limitaba a reproducir los criterios ya aprobados por la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), incluido el PP. Venta, sin embargo, ha mostrado su malestar por el hecho de que los grupos que gobiernan en Asturias hayan votado en contra de su propuesta de declaración, la que sí se posicionaba expresamente en contra del acuerdo entre PSC y ERC, mencionándolo. El diputado del PP ha acusado al PSOE y al presidente asturiano, Adrián Barbón, de cometer una "nueva traición" a los asturianos, al no rechazar en la Junta el cupo catalán "que amenaza el futuro de los servicios públicos de la región". "La izquierda en Asturias ya parla catalán: han ratificado el pacto entre el PSOE y ERC para investir a Salvador Illa que supondrá una clara merma de financiación en la Sanidad, la Educación y los servicios sociales en el Principado, y que dinamita el acuerdo alcanzado en la Junta en 2020", ha criticado el representante del PP. Vox, por su parte, presentó su propio modelo de declaración que también fue rechazado por el resto de fuerzas. Su portavoz parlamentaria, Carolina López, se mostró crítica tanto con el PSOE como con el PP. "Sólo Vox plantea una alternativa distinta y que pasa por devolver las competencias al Estado. Es la única forma de garantizar unos servicios públicos de calidad y similares en todas las regiones de España", defendió.

Compartir nota: Guardar Nuevo