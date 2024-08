Otegi dice que el "cambio" de Pradales "en las formas" demuestra que Bildu "gobierna sin estar en el Gobierno" vasco

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que el "cambio" que ha realizado "en las formas" el lehendakari, Imanol Pradales, respecto a su antecesor en el cargo, Iñigo Urkullu, le ha llevado a plantear "fórmulas" reclamadas desde hace tiempo por la formación independentista, lo que --según ha afirmado-- demuestra que al menos "en las formas", y con el objetivo de hacerlo también "en los contenidos", EH Bildu "gobierna sin estar en el Gobierno". Otegi ha analizado, en una entrevista en Naiz Irratia recogida por Europa Press, la gestión de Pradales desde su proclamación como lehendakari el pasado 20 de junio. El dirigente de EH Bildu ha destacado que se ha producido "una rectificación en las formas" respecto a Urkullu, y que Pradales ha optado por aplicar "fórmulas" que plantea la formación soberanista "desde hace tiempo". Como ejemplo, ha citado la propuesta del nuevo lehendakari para lograr un 'pacto de país' y una mesa "amplia" para la mejora de Osakidetza. "NO CREO QUE SE HAYA VUELTO SOCIALISTA" A juicio de Otegi, este "cambio" no se debe a que Pradales "piensa diferente", si bien ha reconocido que puede existir un cambio "en lo personal" respecto a Urkullu. En este sentido, ha afirmado que no cree que alguien que, como el actual lehendakari, ha apoyado políticas "neoliberales" durante su etapa en la Diputación Foral de Bizkaia y que es miembro del PNV "se haya vuelto socialista". El dirigente soberanista ha subrayado que la "principal razón" del cambio respecto al lehendakari y al gobierno anterior es que el PNV se ha visto "obligado" a modificar las "formas" debido a "la lucha sindical y obrera" y a la "alternativa" que representa EH Bildu tras las últimas elecciones autonómicas, en las que empató a 27 escaños con la formación 'jeltzale', si bien esta la superó en número de votos. "Eso les obliga a cambiar, y se piensa en un cambio de formas", ha manifestado Otegi, quien tras destacar que esa modificación ha acercado a Pradales a "fórmulas" defendidas por EH Bildu, ha subrayado que esto lleva a la "paradoja" de que la formación soberanista "gobierna en las formas sin estar en el gobierno". "Ahora debemos gobernar también en los contenidos; esa es nuestra fuerza", ha añadido. "MALA GESTIÓN" EN OSAKIDETZA De esa forma, ha afirmado que aunque EH Bildu tiene la disposición de llegar a acuerdos en cuestiones como la mejora de Osakidetza, no será posible acercar posturas en este tema si desde el Gobierno se pretende "seguir con las mismas políticas públicas" que las desarrolladas por anteriores ejecutivos. Otegi ha afirmado que aunque antes de las elecciones desde el PNV se atribuían las críticas sobre la situación de Osakidetza "a una conspiración de sindicatos y EH Bildu", desde el Gobierno Vasco se reconoce ahora que el Servicio Vasco de Salud "no está bien" y que es necesario reunirse con los sindicatos. "Es lo que decía EH Bildu", ha indicado Otegi. No obstante, ha advertido de que al margen de compartir este diagnóstico, es necesario cambiar las políticas que han llevado a Osakidetza a su actual situación. De esta forma, ha preciado que el principal problema de Osakidetza "no es el dinero", sino "la mala gestión y las políticas neoliberales" que se han aplicado en los últimos años en el Servicio Vasco de Salud. TAV En la entrevista, Otegi también se ha referido a las diferencias que suscita entre los máximos responsables de las diputaciones de Álava y Gipuzkoa, ambos del PNV, el debate sobre si la conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra ha de hacerse a través de Vitoria-Gasteiz o del municipio guipuzcoano de Ezkio Itsaso. El dirigente soberanista, que ha reiterado el rechazo de EH Bildu a esta infraestructura, ha señalado que estas diferencias ponen de manifiesto que en el PNV "no hay un proyecto común" y que "cada uno defiende sus intereses".

