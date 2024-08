Perrone: "Había cumplido todos mis sueños, me falta el título olímpico"

París, 7 ago (EFE).- Felipe Perrone, capitán de la selección española de waterpolo, lamentó la eliminación en los cuartos de final de los Juegos de París ante Croacia, tal vez, a sus 38 años, la última oportunidad para alcanzar el sueño que le quedaba, el título olímpico.

"Estamos tristes, pero también queda una sensación de tres años en los que lo hemos dado todo. Incluso hoy en el último parcial se ha visto que aún estando casi en la tumba peleamos por nuestras opciones, pero cuando los teníamos cerca se ponían otra vez a dos goles", comentó en el recinto de La Defense Arena.

Perrone admitió la superioridad del conjunto balcánico, que fue ganando en todo momento, de principio a fin, hasta llegar al definitivo 10-8.

"Hay que felicitar a Croacia porque han hecho un partidazo, algo que podía pasar, ha pasado y ya está. Yo creo que realmente ellos han jugado superbien y a nosotros nos faltó quizás un poco de tranquilidad en ataque y posicionarnos bien. Tuvimos la típica ansiedad de partido de cuartos", señaló.

El waterpolista español admitió la posibilidad de que pesara sobre el equipo español la presión de lograr una medalla.

"Obviamente yo creo que había está presión, pero creo que también hemos vivido con muchas presiones. Ya hemos olvido la presión de no haber ganado una final del Mundial, de nunca haber ganado el Europeo y había la presión de la medalla olímpica", aseguró.

"No hemos hecho un buen partido, son cosas que pasan. No se por qué, no sé que decir, pero sí que lo hemos preparado, lo hemos dado todo, pero nos queda la sensación de que cuando íbamos a por ellos metían gol de rebote", afirmó.

"He cumplido otros sueños, y este es el que me quedaba, pero bueno, es lo que hay. Seguramente sí. Ahora tras la Olimpiada lo pensaré con calma, pero con 38 años seguir sería pedir mucho a mi cuerpo. Sé lo que he vivido con estos chicos estos años, ya con calma lo pensaré todo", añadió. EFE

soc/jap