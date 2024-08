Yolanda Díaz considera "un salto cualitativo" para Cataluña que PSC y ERC pacten una investidura a cambio del cupo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado como "un salto cualitativo" para Cataluña el acuerdo suscrito por PSC y ERC para la creación de una especie de concierto catalán, alegando que es "muy positivo para el país" que fuerzas independentistas y no independentistas puedan entenderse para la investidura del candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa. "Hace ya no solo 10 años, sino hace muy poquito, esto sería impensable. Por tanto, creo que el salto cualitativo que se está dando en Cataluña, en la relación con España y la posibilidad de investir presidente al señor Illa desde fuerzas independentistas es muy positivo para nuestro país", ha expresado la también líder de Sumar en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Díaz no ha entrado a valorar el contenido del acuerdo y ha pedido "respeto" a las dos formaciones que lo han suscrito, así como a la bases de ERC que lo votan este viernes. Eso sí, ha reivindicado la importancia del "diálogo" para solucionar "un conflicto político" como el de Cataluña, recordando que con el PP se aplicó el artículo 155, y con el Gobierno de coalición fuerzas independentistas y no independentistas sellan acuerdos. Preguntada sobre si un cupo para Cataluña sería el fin del régimen común, la vicepresidenta ha sostenido que el sistema de financiación "está caducado desde el año 2014", con lo que eso supone para regiones infrafinanciadas como la Comunidad Valenciana o Andalucía, y que hay otros problemas como el 'dumping fiscal' de la Comunidad de Madrid o del presidente andaluz, Juanma Moreno. "Claramente lo que no puede existir en España es 'dumping fiscal' entre comunidades autónomas. Le pongo un ejemplo, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, que está haciendo regalos fiscales a los grandes patrimonios, recortar servicios públicos, y luego pedirle más financiación al Estado", ha proseguido Díaz en su explicación, reclamando que esa práctica sea "subsanada". ENTIENDE A CHA Y COMPROMÍS La líder de Sumar también ha asegurado que entiende "perfectamente" que la Chunta Aragonesista (CHA) o Compromís no apoyen un concierto catalán si no se le da lo mismo a Aragón, a la Comunidad Valenciana o al resto de territorios, aunque ha esgrimido que la "valoración" de la cesión del 100% de los tributos a Cataluña "le compete a Sumar". En este punto, ha exigido una financiación justa para la Comunidad Valenciana, "la peor financiada"; Andalucía, "la que tiene más población", así como para el resto de comunidades autónomas bajo los criterios de dispersión geográfica o el envejecimiento de la población. "Hemos de trabajar con serenidad la financiación y, desde luego, garantizar que la solidaridad y la suficiencia se vea cumplimentada en nuestro país", ha zanjado.

