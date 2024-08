Sindicatos de la Ertzaintza advierten con movilizaciones si el Gobierno vasco no se sienta a negociar de forma inmediata

Los sindicatos ErNE, ESAN y SiPE han advertido este viernes en Bilbao de que recurrirán a las movilizaciones si el nuevo Gobierno Vasco no se sienta a negociar "de forma inmediata", ante "la falta de medios" de la Ertzaintza para garantizar la seguridad en Euskadi frente a "la peligrosidad y el aumento de la delincuencia" en Euskadi. En una rueda de prensa, el secretario general de ErNE, Sergio Gómez de Segura, ha afirmado que, de seguir así, "llegará el momento" en el que tengan que "echarse a la calle" para "conseguir soluciones". Los sindicatos en defensa de los derechos laborales de la Ertzaintza han hecho, además, una valoración de los primeros contactos con el nuevo Gobierno Vasco y el Departamento de Seguridad, sobre quienes Gómez Segura ha asegurado que hay "falta de liderazgo". Desde el sindicato SiPE, Juan Carlos Saenz, ha lanzado una pregunta al lehendakari, Imanol Pradales: "¿Se va a reunir con las organizaciones sindicales de la Ertzaintza?. Lo ha hecho con todas menos con la nuestra". Sobre el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha apuntado que "está porque le han puesto, pero no está", ante la "falta de diálogo". Roberto Palma, del sindicato ESAN, ha apuntado que las estadísticas muestran que hay "un problema de seguridad en Euskadi" y que la Ertzaintza no puede "estar a la altura de las circunstancias en materiales, en formación y en plantilla". Palma ha denunciado que los ertzainas están haciendo "grandes esfuerzos" para hacer frente la situación actual "con llamamientos en día libre y trabajando fuera de su jornada de trabajo". Para ejemplificar la situación, ha destacado que "hay ertzainas que durante el mes de agosto no libran ni un día". NUEVAS COMPETENCIAS Desde ESAN, también han denunciado, ante las nuevas competencias en Puertos y Aeopuertos vascos atribuidas a la Ertzaintza, que los agentes están "muy capacitados" para ejercerlas, "pero la estructura no llega a cubrir las necesidades". El portavoz del sindicato SiPE ha dicho, en esta misma línea, que "no hay inversión por parte de las instituciones, los vehículos están como están, el parque móvil no existe, y los medios para el personal son nulos", y ha demandado que se cumpla la contratación de 8.500 ertzainas. "Estamos al límite", ha sentenciado. El mensaje de los tres sindicatos ha sido directamente para el nuevo Gobierno Vasco, al que han pedido que se siente a negociar "de forma inmediata", en palabras de Gómez de Segura: "Nos piden más tiempo, pero no tenemos. El PNV lleva 12 años gobernando en Euskadi, les hemos dado tiempo de sobra", ha concluído.

