La Federación España Vaciada considera que el preacuerdo PSC-ERC "condena al olvido" a quienes trabajaron por Cataluña

La Federación de partidos de la España Vaciada (FEV) que integra a las formaciones Soria ¡Ya!, Aragón Existe, Cuenca Ahora, España Vaciada y Teruel Existe han calificado como "inaceptable" el preacuerdo del PSC y ERC para dotar a Cataluña de una singularidad fiscal, lo que a su juicio supone una "agresión" a la cohesión territorial y "condena al olvido a quienes proporcionaron mano de obra y recursos para el desarrollo de esa región". Desde la Federación de la España Vaciada han denunciado que el Estado "solamente ha sido útil para el desarrollo de unos pocos territorios en los que ha volcado todo su esfuerzo, en detrimento de los demás y ahora aquellos beneficiados, cuando se ven ricos, no están dispuestos a contribuir para que el resto tenga esas mismas oportunidades". La singularidad fiscal de Cataluña "quiebra" los principios constitucionales de igualdad entre ciudadanos y de solidaridad entre comunidades autónomas. "Ni siquiera atiende a los modelos federales de fiscalidad. Además, es una temeridad para la sostenibilidad del Estado, y perjudica fundamentalmente a los territorios de la España vaciada", ha argumentado. En una nota de prensa, la Federación ha criticado la "suerte de chantaje e imposición derivada de la necesidad de formar una mayoría parlamentaria para la investidura del presidente de la Generalitat". Se trata, según considera, de un "concierto económico vasco encubierto que carece de bases sociales y políticas porque no hay un acuerdo social y político en España que lo soporte, no existe una base constitucional ni un apoyo legislativo ni un procedimiento de técnica fiscal que lo pueda acreditar". Para los partidos que conforman la Asociación España Vaciada, Cataluña es "una suerte de hermano por el que toda la familia se ha sacrificado para que estudie y que, una vez alcanza una buena posición, se olvida de los hermanos que trabajaron para ofrecerle el sustento económico que le ha permitido prosperar, y se desvincula de ellos en vez de ver que lo justo es que desde su buena situación debe apoyarlos para que también ellos puedan progresar".

