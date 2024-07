Podemos critica al PSOE por abordar la reforma de la financiación como un mero "intercambio de cromos" por Cataluña

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que al PSOE por abordar la reforma de la financiación autonómica como un mero "intercambio de cromos" por Cataluña, tras el preacuerdo entre PSC y ERC para la desplegar un concierto económico para la investidura del socialista Salvador Illa. En este sentido, ha alertado de que "no es la forma correcta" de abordar este asunto, que requiere un debate "serio" al ser una cuestión central de país, y ha defendido que su propuesta es vincular cualquier reformulación del modelo a una reforma fiscal "ambiciosa", que eleve los ingresos públicos elevando la carga tributaria a los "ricos". Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios a las puertas del Congreso para valorar la actualidad política, donde ha demandado que la financiación es una materia "absolutamente capital" que requiere una "reflexión política", no un abordaje rápido mediante este preacuerdo entre PSC y ERC. "Estamos hablando de un intercambio de cromos (tras el acuerdo entre socialistas y republicanos) para garantizar un gobierno en Cataluña por un tema que es central en este país y que debería abordarse desde el prisma de una reforma fiscal verdaderamente progresiva", ha demandado Fernández. Y es que el 'número tres' del partido morado ha argumentado que sin ese cambio del modelo tributario que eleve la "presión fiscal a los más ricos", no se podrá elevar el suelo de ingresos que permita garantizar por parte de las autonomías la prestacióin de servicios públicos fundamentales con mayor calidad. "Estamos hablando de un tema estructural para nuestro país y también en clave de plurinacionalidad. Creemos que no debe abordarse de una forma tan rápida o de una forma que implique un intercambio de cromos en un tema que es absolutamente crucial para nuestro país. Creo que no se ha enfocado de forma correcta", ha zanjado.

