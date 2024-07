IU Navarra presentará iniciativas en las instituciones a favor del cambio legal para la acogida de menores migrantes

Izquierda Unida de Navarra (IUN) presentará en las instituciones en las que tiene representación iniciativas para defender la reforma de la ley de Exntrajería con el fin de facilitar la acogida de menores migrantes no acompañados en las Comunidades Autónomas. En una rueda de prensa ofrecida en Pamplona, el coordinador general de IUN, Carlos Guzmán, ha valorado el trabajo del Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, para promover esta reforma legal, que la semana pasada fue rechazada en el Congreso de los Diputados. Guzmán ha señalado que "en un contexto de crisis migratoria excepcional que afectaba principalmente a las Islas Canarias, en el que 6.000 menores no acompañados se encontraban varados en Canarias, en un contexto en el que 6.000 niños y niñas se encontraban anclados y bloqueados en unos recursos asistenciales absolutamente saturados y desbordados, nuestra compañera la ministra Sira Rego promovió la semana pasada una necesaria reforma de la ley de Extranjería". "Esta reforma, circunscrita al artículo 35 de esta ley, buscaba garantizar políticas de acogidas justas, poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos y el respeto al interés supremo del menor", ha indicado. El coordinador general de IUN ha señalado que, "lamentablemente, el voto en contra, racista y xenófobo, del Partido Popular, de Vox y de Junts, junto con la abstención cómplice del diputado de Unión del Pueblo Navarro, tumbaron la toma en consideración de esta proposición de ley, y dio la espalda de manera cruel a esos 6.000 niños y niñas". Guzmán ha afirmado que frente al "fracaso" de las políticas de acogidas voluntarias por el "veto xenófobo de los gobiernos autonómicos de derechas", la reforma propuesta por la ministra Sira Rego buscaba garantizar un sistema de acogimiento "solidario y obligatorio" entre las Comunidades Autónomas. El responsable de IUN ha destacado que el Gobierno de Navarra está siendo "un aliado clave del Gobierno del Estado y está respondiendo a los distintos llamamiento del Estado". "Navarra siempre ha sido una tierra de acogida, Navarra tiene los recursos suficientes, de la mano del Gobierno del Estado, para dar acogida a estos menores. Nos consta que se está trabajando de manera coordinada para ampliar esa acogida y damos total respaldo a que Navarra siga siendo un referente", ha destacado. Carlos Guzmán ha señalado que "no podemos ni debemos dar la espalda a la comunidad canaria y la reforma de ese artículo 35 de la ley de Extranjería propuesta por la ministra Sira Rego precisamente buscaba garantizar un sistema de reparto solidario y obligatorio, poniendo en el centro del espíritu de la norma el respeto a los derechos humanos y al interese supremo de estos niños y niñas". Guzmán ha indicado el rechazo del Congreso a la reforma legal "es un duro y cruel varapalo para esos 6.000 niños y niñas que se encuentran esperando una respuesta administrativa". "Estos niños y niñas, como cualquiera, tienen el derecho a poder pelear por sus sueños y a poder conquistar sus proyectos vitales lejos de la guerra, del hambre y de la miseria existente en sus países de origen, que les aboca a huir y embarcarse en estos peligrosísimos procesos migratorios", ha indicado. El coordinador general de IUN se ha detenido en lo que ha llamado "abstención cómplice del representante de UPN" en el Congreso. "El señor Catalán vociferó todos los mantras y bulos típicos del racismo más reaccionario. Sin lugar a dudas, al señor Catalán y a UPN les queda muy grande la Navarra solidaria y de acogida en la que vivimos", ha indicado. Tras ello, Guzmán ha explicado que "Izquierda Unida en el Estado, con el liderazgo de la ministra Sira Rego, e Izquierda Unida de Navarra en esta comunidad, no vamos a cesar en el empeño de garantizar un futuro digno a estos niños y a estas niñas". "Desde todas las instituciones del Estado en las que esté presente Izquierda Unida vamos a trabajar de manera coordinada para lograr esa necesaria reforma de la ley de Extranjería. En otro tiempo fuimos nosotros, los navarros y las navarras, y los españoles y las españolas, precisamente muchos de ellos vinculados a la tradición política de la que forma parte esta organización, los que tuvimos que abandonar nuestras casas, nuestras familias y nuestra tierra huyendo de la guerra, de la persecución política y de la miseria. Por tanto, no vamos a dar la espalda a ninguna persona migrante. Mucho menos a ningún niño o niña", ha asegurado Carlos Guzmán.

