El PP acusa a Sánchez de "utilizar" la Fiscalía como "abogada" de su familia y espera que mañana "colabore" con el juez

La coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "utilizar" la Fiscalía General del Estado como "abogado" de su familia después de que haya recurrido por segunda vez la citación del jefe del Ejecutivo, a la vez que ha dicho que espera que este martes "colabore" con la Justicia. Así se ha pronunciado Cuca Gamarra en una rueda de prensa desde 'Génova' sobre la decisión de la Fiscalía de recurrir la citación de Sánchez para que declare este martes como testigo en la causa que sigue el juez Juan Carlos Peinado contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Lo que está haciendo es que utiliza, de la mano del Fiscal General del Estado, la Fiscalía como el abogado de familia de los Sánchez. Y esto es lo que España no merece. La utilización, por parte del presidente del Gobierno, de todos los instrumentos del Estado a su alcance para protegerse él y proteger a su familia", ha denunciado la dirigente 'popular'. Por ello, ha pedido "garantizar la transparencia y la imparcialidad" de todos los instrumentos del Estado "en una investigación judicial en la cual debiera de estar claramente marcándose el ámbito de lo personal y de lo familiar y de las responsabilidades políticas del presidente del Gobierno". LA COMISIÓN DEL SENADO Al ser preguntado por qué el PP no ha llamado a Sánchez todavía en el Senado, Gamarra cree que "está siendo muy positivo" haber esperado a citarle porque se está obteniendo mucha nueva información, según ha dicho. "Dará explicaciones en la comisión de investigación, por supuesto que las dará. El tiempo nos está permitiendo tener toda esa información que él ha querido ocultar desde el principio. Entiendo que le hubiera gustado haber sido llamado ya, porque le hubiéramos llamado con el inicio de las informaciones y, por tanto, no tendría que habernos dado respuesta sobre los últimos datos que estamos conociendo", ha añadido. En cualquier caso, Gamarra ha celebrado que "el tiempo" está permitiendo al PP "poder estudiar más" la información que está saliendo para poderle preguntar más y exigir más responsabilidades políticas al presidente del Gobierno. "Y además, eso no le va a impedir que tenga que dar explicaciones ante el juez en el día de mañana. Y lo que esperamos es que aquella declaración solemne que hizo en el Congreso de los Diputados, cuando pronunció las frases de 'sigo confiando en la justicia en mi país', pues que en base a ella, mañana, colabore con la Justicia", ha sentenciado.

