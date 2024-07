Sira Rego asegura que el Gobierno "no se va a quedar parado" pese al rechazo de Junts a la senda de déficit

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que el Gobierno de coalición "no se va a quedar parado" pese al rechazo de Junts a la senda de déficit el martes en el Congreso, y ha hecho un llamamiento a "acostumbrarse" a que "la democracia también funciona así" y lleva a las fuerzas políticas a entenderse. Así lo ha dicho en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha admitido que "la tarde" de ayer en la Cámara Baja fue "complicada", ya que no salieron adelante ni la reforma de la Ley de Extranjería, ni los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones. "Tenemos que acostumbrarnos a que parte de la democracia también funciona así o debe funcionar así con acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que componen el arco parlamentario. Pese a ello, el Gobierno no se para, el Gobierno no se va a quedar parado", ha afirmado la ministra de Sumar. Rego ha indicado, no obstante, que este rechazo al techo de gasto "no significa que no se vayan a seguir tramitando los presupuestos", porque aún hay margen de tiempo suficiente para hacerlo. Sobre los recursos para las comunidades autónomas, ha expresado su curiosidad por que tanto Junts como el PP voten en contra "de unas condiciones que van a recortar y limitar la ampliación de recursos" para los territorios. RESPETO A LA CARTA DE SÁNCHEZ AL JUEZ PEINADO Preguntada por la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido este miércoles al juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez --informándole de que su declaración como testigo el 30 de julio "se deberá prestar por escrito"--, Rego ha mostrado su "máximo respeto". Eso sí, ha compartido su "sorpresa" por "la intensidad" con la que el juez Juan Carlos Peinado "está llevando a cabo este proceso", más allá de que es una cuestión que está siendo judicializada y que el Ejecutivo respeta las decisiones de los tribunales. "Máximo respeto, máxima solidaridad con el presidente", ha concluido.

