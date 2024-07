Rueda critica la "imagen a nivel internacional" que dará la declaración de Sánchez: "Para la marca España no es bueno"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado la "imagen a nivel internacional" que da que el Juez Juan Carlos Peinado, encargado en el proceso de instrucción contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya llamado al líder socialista a declarar para el próximo 30 de julio en calidad de testigo. "Lo que esta claro es que vaya imagen a nivel internacional; que un presidente del Gobierno sea citado a declarar por un presunto caso de corrupción de su mujer, en todo caso, para la marca España no es nada bueno", ha explicado el presidente 'popular' de Galicia antes de la Dirección Nacional del PP, en Madrid. De la misma forma, Rueda ha dicho esperar que esta declaración, en la que Sánchez "va como testigo, a declarar y a decir la verdad", "suponga algo más" y arroje luz sobre el caso de Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por el contrario, según ha dicho, hasta ahora el PSOE y los miembros del Gobierno, entre los que ha citado al ministro de Justicia, Félix Bolaños; han tenido la "reacción" de "descalificar por sistema a un juez --Juan Carlos Peinado-- que está haciendo su trabajo". Al respecto de la ruptura entre PP y Vox en los gobiernos autonómicos, Rueda ha recalcado sentirse "orgulloso" de las decisiones de su formación y ha lamentado la "la decisión de Vox", que a su juicio "no entiende que en este momento no tiene que hacer oposición al PP sino a un Gobierno --el nacional-- que está quebrando la igualdad de España". REFORMA DE LEY DE EXTRANJERÍA Sobre la reforma de la Ley de Extranjería, Rueda ha mantenido que "lo que no puede ser es que la Ley de Extranjería sea un paso más del Gobierno para sacarse de encima un problema y pasárselo a las comunidades autónomas". Del mismo modo, ha explicado que lo que pretende el Gobierno liderado por Pedro Sánchez es que sean las comunidades, "especialmente las del PP", las que "arreglen una vez más un problema del Gobierno". "Claro que tenemos que acoger a estas personas --ha dicho en referencia a los menores no acompañados--, pero no puede ser que lo hagamos sin ninguna condición y sin ninguna planificación". Así, ha alegado que los presidentes autonómicos no "saben nada" sobre la "financiación necesaria" para acoger a los inmigrantes procedentes de otras comunidades autónomas y sobre la actuación del Gobierno en la frontera o en sus países de origen. Rueda también ha criticado la falta de reacción por parte del Ejecutivo ante la decisión de "sus socios", ha dicho en referencia a los partidos independentistas catalanes, de no querer recibir a inmigrantes menores no acompañados.

