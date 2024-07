Esther Peña (PSOE) prevé que el futuro del PP pasa por los juzgados: "La corrupción les estalla como la ruptura con Vox"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha augurado que los próximos cuatro años del PP pasan por los juzgados al afirmar que tienen más de 28 grandes casos abiertos que pueden llevar a responsables populares "al banquillo o a estar pendientes de sentencia". "La hoja de servicios del PP con la corrupción le estalla en la cara ahora a Feijóo, igual que le ha estallado en la cara la ruptura de los gobiernos con Vox. Son decenas de imputados del Partido Popular, desde vicepresidentes del gobierno hasta concejales. Decenas de millones de euros públicos directamente extraviados a bolsillos de responsables del Partido Popular, que han supuesto la década más negra de la corrupción en nuestro país", ha señalado este domingo Peña, en unas declaraciones remitidas por el PSOE. Peña vaticina que a esas 28 causas que menciona, se unirá el caso de Isabel Díaz Ayuso, "su pareja comisionista y la Clínica Quirón". "Un triángulo donde se han movido millones de dinero público", ha asegurado. La socialista ha apelado al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, al que ha espetado que es hora de "rendir cuentas y dar menos lecciones" y a la vez le ha aconsejado que atienda a sus abogados porque "tienen labor". "No hay cortina de humo ni distracción que no les dejen pagar las tropelías que han hecho con nuestras administraciones, con el dinero de todos y con nuestro país. Menos lecciones y más atender a sus abogados, que tienen labor", ha indicado. Además, Peña ha acusado al Partido Popular de rechazar "de plano" las medidas del Plan de Regeneración Democrática y ha asegurado que es "normal" que los populares no quieran ver quién financia a "pseudomedios". "En muchas ocasiones estos pseudomedios, hasta en un 90%, están financiados por administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular", ha afirmado y ha insistido en que los pseudomedios "tienen más financiación que electores". "Se dedican a alimentar bulos, mentiras y atacar al gobierno de España y al Partido Socialista", ha recalcado. Peña ha advertido de que con las medidas que plantea la regeneración democrática, Feijóo y el PP "tiemblan" porque "en los bulos y en las mentiras han fundamentado su oposición". Por último, la portavoz del PSOE ha denunciado "la falta de humanidad" del PP con los menores migrantes que están en Canarias. "Es cruel. Ha llegado el momento de poner pie en pared y de mostrar solidaridad con Canarias, pero también para dar una solución de vida a estos críos que vienen a nuestro país después de un largo sufrimiento", ha concluido.

