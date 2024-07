EH Bildu ve 'lawfare' en la investigación a Begoña Gómez, aunque admite que hay un "reproche moral" a sus actividades

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que ve 'lawfare' en la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, si bien considera que hay un "reproche moral" y "no está bien" que se reuniera con empresarios en el Palacio de la Moncloa. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Aizpurua ha sostenido que la situación que vive la mujer del presidente del Gobierno se trata de una cuestión que se ha "exacerbado muchísimo", con "elementos políticos en juego". "Realmente es un caso de 'lawfare', que se está produciendo como se han producido otros tantos. Su acción, posiblemente, no merece un reproche legal aunque realmente no está bien. A veces, hay que aparentar también hacer las cosas bien", ha argumentado. A su juicio, puede tener así un "reproche moral", al "no estar bien" que se reuniera en La Moncloa con empresarios, pero se trata de "una campaña orquestada y bastante censurable". Por otro lado, y en relación al plan de regeneración democrática, Aizpurua ha lamentado que "no terminan de aclararse las cosas, no hay detalles y es demasiado inconcreto todo". "Es cierto que el tema de los medios de comunicación es importante, muy delicado, y hay que hilar muy fino para no conculcar el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión", ha concretado. A su juicio, de lo descrito por Sánchez, quedan en duda "muchas cuestiones", como qué órgano "va a determinar que hay noticias falsas y quién controla". "El presidente solo se limitó al tema de los medios de comunicación y no es la solución definitiva, es demasiado simple", ha asegurado, al tiempo que ha apostado por cambiar también cuestiones de la conocida como ley Mordaza, para lo cual hay "oportunidades". "HAY HERENCIAS Y QUERENCIAS" Así las cosas, Aizpurua ha asegurado que existen en el Estado "muchas herencias y querencias" que condicionan una "regeneración democrática total", por lo que ha animado a "aprovechar este momento" y empujar al Gobierno a llevar a cabo "transformaciones". Tras defender que es hora de "recomenzar la legislatura" en el Estado después de un año "muy complicado", Aizpurua ha lamentado que la presente legislatura no ha terminado "de arrancar" y, por ello, es momento de que el Ejecutivo "eche a andar y que se puedan hacer políticas y leyes". "Hay que aprovechar este momento y lo que hay que hacer es empujar a este gobierno para que la legislatura sea realmente de transformaciones. El tema de la regeneración democrática es crucial y hay que empezar a pasar de las palabras a los hechos", ha indicado, para añadir que existen en el Estado "muchas herencias y querencias" que condicionan una "regeneración democrática total". La representante de EH Bildu ha defendido además que su formación "no alienta la crispación, como hacen otros partidos en Madrid", y ha censurado a quienes han olvidado "todos los signos de corrección política". "En un contexto tan bestial de confrontación puede parecer que no criticamos al gobierno, pero lo hacemos y nuestras críticas son muy claras", ha argumentado. Respecto a la modificación de la Ley de Extranjería y el reparto de menores migrantes no acompañados, Aizpurua ha defendido que estos tienen que ser "atendidos, cobijados", ya que "necesitan protección". De este modo, ha reconocido que la coalición soberanista votará el martes a favor de la toma en consideración de la proposición de Ley para reformar la ley. "Estamos hablando de derechos humanos. Todo el debate que se está montando en torno a estos menores es vergonzoso e indignante como sociedad. Se habla del reparto de estos menores como si fuesen cosas, como si fuesen muebles. Hay que dotarles de derechos y, sobre todo, hay que protegerles. Hay obligación social, cívica y política", ha añadido. No obstante, ha lamentado que sigan existiendo "impulsos centralistas" y que siempre se "interfiera en las competencias autonómicas", algo en lo que el Ejecutivo debe "tener cuidado" ya que "el respeto a las competencias se tiene que mantener". PRESUPUESTOS Respecto a la negociación presupuestaria y la posibilidad de contar con Cuentas renovadas en 2025, Aizpurua ha señalado que la situación no está tan "verde" y existe un "trabajo" previo que se tuvo que suspender por la convocatoria electoral en Cataluña. "Creo que va a haber Presupuestos y la idea es esa. Mañana iniciamos ya un poco el recorrido con la aprobación del techo de gasto", ha expresado. Además, ha confiado en que la situación en Cataluña se solucione y "haya un acuerdo bueno para todo el mundo" que también suponga que se va a tener "una legislatura más normalizada" en el Estado. "La otra alternativa sería mala... no sería nada bueno ni para los vascos y vascas, ni para el resto del Estado español, ni para Cataluña, ni para Galicia", ha indicado en relación a un posible Ejecutivo conformado por PP y Vox.

Compartir nota: Guardar Nuevo