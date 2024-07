Morant insta a Catalá a "pensar si hubiera podido hacer mejor las cosas" tras la exclusión del Nou Mestalla del Mundial

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a llevar a cabo un "ejercicio de responsabilidad" y "pensar" sobre si el Ayuntamiento de Valencia "hubiera podido hacer mejor las cosas", después de que el Nou Mestalla, el futuro estadio del Valencia CF, se haya quedado fuera de la lista de once sedes españolas para el Mundial de Fútbol 2030. Así se ha manifestado Morant este sábado, en declaraciones a los medios, en el municipio de Sinarcas (Valencia) cuando participaba en un diálogo sobre políticas de juventud enmarcado dentro de la Escola d'Estiu de Joves Socialistes del País Valencià (JSPV). Preguntada por las declaraciones de los responsables municipales de Valencia, que aseguraron este viernes que confían en que "el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes, reconsidere esta situación", Morant ha insistido en que la misma "no le corresponde al Gobierno de España, sino a la Federación de Fútbol". "Desde luego que el Gobierno de España lo ha peleado y le hubiese encantado que estuviera València también incluida en el Mundial, pero es una decisión que toma la Federación de Fútbol y, por tanto, el Gobierno no tiene ahí margen de decisión", ha aclarado. "Nosotros --en alusión al Ejecutivo central-- queríamos que hubiese más ciudades de las que al final la Federación de España ha contemplado y, desde luego, como valenciana me habría encantado que Valencia estuviera también como sede del Mundial", ha concluido.

