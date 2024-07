El PSOE acusa al PP de desacreditar la comisión de investigación del Senado por su nueva amenaza de citar a Begoña Gómez

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha denunciado este miércoles que la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del caso Koldo "ha perdido todo el crédito" por la citación en este foro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ante las últimas amenazas del PP de llamar también a declarar a su esposa, Begoña Gómez. Así se ha pronunciado Espadas en declaraciones a los periodistas después de que el PP decidiera hacer la próxima semana una nueva ampliación de la lista de comparecientes, guardándose así la posibilidad de llamar a Begoña Gómez después de su declaración este viernes ante el juez. "No estamos de acuerdo en cómo está evolucionando", ha censurado el portavoz de los socialistas en el Senado, que ha recordado que su grupo apoyó la creación de la comisión de investigación para abarcar los asuntos relacionados con Koldo García. Sin embargo, Espadas ha denunciado la intención del PP de abarcar otros asuntos que no eran el objeto inicial de la comisión de investigación y que atañen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa. EL PP SE RESERVA LA POSIBILIDAD DE CITAR A BEGOÑA GÓMEZ La mesa de la comisión de investigación se reunió este miércoles y decidió hacer una nueva ampliación del listado de comparecientes, dando una semana a los grupos para que propongan nuevos nombres. En este contexto, falta por concretar si el PP incluirá a Begoña Gómez entre los comparecientes en esta comisión de investigación después de que diferentes dirigentes 'populares' hayan amenazado con citarla en varias ocasiones. De todos modos, el PP ya incluyó en la anterior ampliación de la lista de declarantes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no hay fecha para su comparecencia. El propio jefe del Ejecutivo ha dado por hecho en varias ocasiones que le citarían tanto a él como a su esposa en el Senado. Ahora falta por saber si el PP finalmente decide también incluir a Begoña Gómez en esta ampliación de la lista de comparecientes, aunque no es necesariamente la última ampliación del grupo de trabajo que se podrá realizar. Eso sí, Feijóo ha afirmado que su partido esperará al desarrollo del sumario para ver si citan a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado, aunque hay voces dentro del PP que no creen que finalmente la acaben llamando.

