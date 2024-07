Fúnez (PP) avisa que Sánchez "no puede lavarse las manos" en política migratoria y pide una conferencia de presidentes

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede lavarse las manos" ante la situación migratoria y ha insistido en la demanda realizada este lunes por su formación, que se convoque "de manera urgente" una conferencia de presidentes autonómicos sobre la materia. Así lo ha expresado Fúnez antes de participar en la Junta Directiva Provincial del PP de Burgos, cuando ha defendido que el jefe del Ejecutivo "no puede" gestionar el reparto de menores migrantes no acompañados "de una manera inhumana". En este sentido, ha abogado por "políticas de seguridad" y ha reclamado a Sánchez que "no parchée en política migratoria", una que, ha alertado, en "este momento no existe". Fúnez ha asegurado que el PP ya está trabajando "en las alternativas a esa política inexistente en materia migratoria". Sobre la ruptura de los gobiernos con Vox y la crisis entre los 'populares' y estos, ha aseverado que con el PP "no sirven las amenazas ni los chantajes". "Tenemos muy claro para lo que estamos en los gobiernos, que es para dar estabilidad, no para achantarnos ante las amenazas", ha apostillado. En este contexto, ha animado a los presidentes de los gobiernos autonómicos del PP a continuar el trabajo ya iniciado desde el inicio de sus legislaturas y ha ensalzado que su formación es "más que nunca garantía de estabilidad y de buen gobierno". Esto, ha incidido, se personaliza en el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; en la Diputación de Burgos, con Borja Suárez, y el Ayuntamiento de la capital, con Cristina Ayala. Por otro lado, Fúnez ha agregado que el PP va a "fortalecer aún más" la oposición a Sánchez, quien, ha lamentado, "pone en riesgo la igualdad de los españoles" y está unido "irremediablemente a la corrupción". La vicesecretaria de Organización del PP ha realizado estas declaraciones tras conocer que el socio de la mujer de Pedro Sánchez, el empresario Juan Carlos Barrabés, "se había reunido en el Palacio de la Moncloa en ocho ocasiones y en dos de ellas Sánchez estaba presente", ha señalado. Al respecto, ha avisado de que el presidente "está amenazando a los medios de comunicación, como ya lo hizo con el ámbito judicial cuando se conocieron los casos de corrupción que supuestamente implican a su entorno familiar".

