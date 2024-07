Comín volverá a Bruselas y no estará en Estrasburgo por el arranque de la nueva legislatura europea

El líder de Junts en la Eurocámara, Toni Comín, ha anunciado este lunes que volverá a Bruselas y no participará en el pleno de este martes que dará inicio a la nueva legislatura europea en Estrasburgo (Francia) a las 10 horas. "Volveremos a seguir trabajando y a hacer lo que me corresponde como representante de mis electores, que es política, pero desde Bruselas, en la medida que no tiene sentido permanecer en Estrasburgo sin poder participar en el pleno", ha afirmado en rueda de prensa desde Estrasburgo, junto a la presidenta de Junts, Laura Borràs, el día antes de la constitución de la X legislatura del Parlamento Europeo (PE). La decisión llega después de pedir medidas cautelarísimas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para obligar a la presidenta del PE, la popular Roberta Metsola, a reconocerle como eurodiputado, por las que aún no ha recibido respuesta. En este sentido, Comín ha lamentado que, por "razones procesales", la respuesta a estas medidas cautelarísimas no pueda llegar tal y como hubiesen deseado, antes de este martes. Sin embargo, ha considerado que lo "relevante políticamente" no es si la respuesta llega a tiempo para el pleno de este martes o tarda unas semanas más, sino el contenido de la respuesta. Comín obtuvo un escaño en las elecciones al PE del pasado 9 de junio pero su nombre no figura en la lista de eurodiputados formalmente proclamados que la Junta Electoral Central (JEC) ha trasladado a la Eurocámara, por lo que su escaño permanece vacante. "A partir de mañana yo no tengo la capacidad de acceder al hemiciclo, que es donde tendría que estar, representando a mis electores", ha añadido. METSOLA En paralelo, ha cargado contra Metsola, quien cree que "se arriesga a empezar su mandato siendo corregida" respecto a reconocerle como eurodiputado. A su juicio, Metsola está contradiciendo a su predecesor, el presidente europarlamentario socialista David Sassoli: "Esto me parece de una gravedad considerable." Sassoli revirtió la decisión del presidente popular del PE en 2019, Antonio Tajani, de no reconocer el escaño inicialmente del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del propio Comín, por lo que al final pudieron ejercer de eurodiputados toda la legislatura. Sobre un eventual encuentro con Metsola, Comín ha asegurado que su oferta de reunirse con la mandataria "en el momento en que ella lo considerara" no ha obtenido respuesta. PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EUROPEA Ha reiterado que su apoyo a un candidato a la Presidencia de la Comisión Europea está condicionado "a que se comprometa a acabar con el doble estándar" y la cuestión del derecho a la autodeterminación de Catalunya. La presidenta de la Comisión Europea y candidata a la reelección, Ursula von der Leyen, a quien respalda una ajustada mayoría de eurodiputados, se someterá a votación el próximo jueves. Von der Leyen necesita sumar 361 escaños para superar la reválida, lo que le obliga a buscar apoyos fuera de la frágil mayoría de la coalición de centro para compensar eventuales cambios de última hora.

