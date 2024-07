Menor, elegido presidente del PP de Ourense, apuesta por "proximidad, presencia y escucha" como valores de su etapa

Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense y hasta ahora presidente de la gestora del PP provincial, es ya el nuevo líder de la formación ourensana tras obtener el 93,74% de apoyos en el Congreso celebrado este sábado en el Pazo Paco Paz en el que ha reivindicado "proximidad, presencia y escucha" como valores de la nueva etapa. Una cita que escenifica un nuevo ciclo para los populares ourensanos después de más de 30 años con el apellido Baltar al frente, primero con José Luis Baltar padre y hasta el pasado 2023 con su hijo, José Manuel Baltar. En un Congreso que contó con la presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del PPdeG, Alfonso Rueda, Menor obtuvo 539 votos favorables de 575 votos emitidos, y 36 votos en blanco, lo que supone el 93,74% de apoyo a su candidatura, la única presentada. Menor, tras hacer un recorrido por su trayectoria profesional y política, ha asegurado que pone el "contador a cero" para iniciar una nueva etapa en la que ha prometido "humildad y dedicación" y ha reivindicado "la bandera de la unidad", una marca, ha dicho, "característica" de la formación y "envidiada" por el resto de partidos. "No es mi Congreso, es el Congreso de nuestra gente. Vosotros sois los protagonistas", ha señalado agradeciendo a simpatizantes y compañeros de formación el apoyo que ha conseguido "acercándose a todos los vecinos" de los distintos ayuntamientos, algo que, ha asegurado, mantendrá a lo largo su mandato porque, según ha expuesto en su hoja de ruta, "proximidad, presencia y escuchar" serán los valores principales para encontrar "soluciones a los problemas" de los vecinos. AGRADECIMIENTOS A RUEDA Y FEIJÓO El ya presidente del PP ourensano, además de a su familia, ha querido hacer dos agradecimientos "muy especiales". Primero al líder autonómico, Alfonso Rueda, a quien ha calificado como "un amigo" y con el que ha recordado los diez años que trabajaron juntos. A continuación, el otro agradecimiento ha sido para Alberto Núñez Feijóo: "No cabe mayor honor para Ourense que hoy esté aquí su hijo más grande, que no olvida su origen, nuestro vecino más conocido". En este momento se ha permitido contar una anécdota y ha dicho que "mitineando" junto a Alberto Núñez Feijóo "siempre le dije 'Ourense no va a fallar y no falló'". NUEVO EQUIPO Así las cosas, ha pedido al nuevo equipo mantener "la unidad como bandera" y conseguir la "más amplia base", comprometiéndose a mantener "siempre abiertas todas las puertas" a aquellos que quieran participar y sumar "porque aquí cabe todo el mundo para colaborar y ayudar". Además, ha dicho que en la extensa ejecutiva, con más de 200 nombres, se pretende "mandar un mensaje claro": "No echamos a nadie y respetamos a todos los que están en el partido", concretando que es "una formación abierta y plural" y también "de renovación" a través de muchas incorporaciones a una ejecutiva que da sus primeros pasos tras la salida de José Manuel Baltar de la dirección provincial. También se ha declarado "municipalista", en su condición de alcalde de Pereiro de Aguiar, y, en este sentido, ha apuntado que "el mundo local es la base de todos los éxitos de cualquier formación que aspira a gobernar" y "a conseguir la confianza de la gente". PRÓXIMOS RETOS "Una confianza que nosotros tenemos, pero no en propiedad. Tenemos que ser siempre solución y nunca problema", ha expuesto Menor, que ya ha puesto el foco en las elecciones municipales de mayo del 2027 para "estar perfectamente preparados" en todos los ayuntamientos, "porque cuando hay candidato y programa, la gente escoge PP". A lo largo de su intervención tampoco se ha olvidado de hacer mención especial a la ciudad de Ourense, "donde habitan 1 de cada 3 ourensanos" y donde gobierna Democracia Ourensana. Sin hacer mención directa al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, sí que ha manifestado que "frente a populismos vacíos de contenido" y "fiestas", "trabajo y rigor para resolver los problemas". Asimismo, sobre la fallida moción de censura también ha mandado un mensaje para el BNG, de nuevo sin mencion directa. "Cuando algún partido minoritario nos quiere poner vetos… al PP no lo pisa nadie. Tiene el apoyo de la gente y no vamos a asumir vetos de quien es minoritario", ha sostenido en referencia a la negativa del Bloque de permitir una alcaldía popular en la capital ourensana. "Vamos a acabar con la palabra mágica que sale del corazón: gracias. Una persona humilde salida de su pueblo no podría esperar esto. Soy Luis Menor, en mi tenéis el primer compañero y el primer servidor del partido", ha concluido el ya presidente del PP ourensano. Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "un gran acierto" la elección de Menor porque "no" abre una etapa de "incertidumbre", sino que deja "Ourense en las mejores manos" y ha recordado que el de Ourense "es el principal partido dentro de la estructura nacional del PP", "una máquina electoral". "A España la hace más grande la suma de todos los pequeños ayuntamientos, provincias como Ourense son tan importantes como las demás", ha defendido Feijóo, recordando que en "esta tierra fue su "principio", sus "principios" y se agarró a sus "convicciones". Por su parte, Alfonso Rueda ha descrito a Menor como "el relevo ganador" y ha querido dar un reconocimiento especial a Manuel Baltar por "el trabajo realizado durante tantísimos años", hasta la llegada de Luis Menor a quien ha celebrado como "un trabajador, con sentidiño y ourensano hasta la médula".

