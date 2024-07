Mondra: "Algo cambia en la música, las lenguas minorizadas alcanzan grandes masas"

Miguel Álvarez

A Coruña, 12 jul (EFE).- Martín Mondragón, más conocido como Mondra, constata que "algo está cambiando" en el mundo de la música, pues nota, con su obra en gallego, que "las lenguas minorizadas alcanzan grandes masas, grandes espacios", con un público que cada día la recibe mejor.

Con 24 años, este joven de Teo (A Coruña) está a punto de celebrar el primer año de su primer álbum, 'ARDĒN', en una gira que empezó en abril y se prolongará hasta el año que viene.

"Es todo muy intenso, pero al mismo tiempo muy agradecido, al final estar en tantos rincones del país contando nuestras músicas, con nuestras foliadas ardientes y ver muchas caras de ilusión nos llena el corazón, nos da mucha fuerza y mucha energía", detalla a EFE.

Ahora tiene, además, una cita en el Atlantic Pride de A Coruña, donde actúa este sábado en "una de las citas queer y LGTBI más importantes del país".

"Cuando empecé a hacer música, nunca pensé en ser referente para el colectivo y de repente encontramos una aceptación, una gran acogida", resume.

Como activista, sostiene que para "cualquier colectivo oprimido, hacer fuerza es muy importante" y todavía más "desde el país, sin tener que salir fuera" para sentirse "en libertad tanto en este aspecto como en el resto de "derechos", como es la lengua.

Su nuevo tema, 'Marimondra', aborda precisamente esta cuestión "como un himno, una canción de orgullo para el colectivo".

"Lo que nos falta ahora, en un país rural como el nuestro, es seguir siendo rurales, hacer fuerza también desde el rural", continúa.

Sobre el uso del gallego en su música, es algo en lo que "nunca" ha tenido dudas: "No me planteo escribir, cantar y hablar en otra lengua que no sea la mía. Mondra no puede tener cabida ni lugar sin ser en gallego", prosigue.

En su opinión, "hace mucha falta que se digan ciertas cosas todavía en gallego" y que los niños y los jóvenes vean que "desde el país se hace y se crea con muchísima calidad", que constaten que hay "referentes" en su lengua" y que "pueden crear, pueden vivir y pueden escuchar todos los estilos".

"Las artistas gallegas seguimos todavía en tamaños pequeños en los festivales, con horarios poco deseados, y es importante que estemos representados en festivales como el PortAmérica, que es internacional", desgrana.

Esta inclusión de las lenguas minorizadas en los mejores espacios del mundo de la música es algo que llega poco a poco y que Mondra ve cada vez más.

"Todavía los grandes entes organizadores de los festivales se dan cuenta ya de que estamos haciendo fuerza, algo está cambiando, hay menos fronteras, las lenguas minorizadas alcanzan grandes masas, grandes espacios", subraya.

Diez meses después de su lanzamiento, 'ARDĒN' es un éxito para Mondra y lo nota en cada uno de los conciertos, aunque todavía quedan muchos por delante.

"Fue creado desde un lugar muy pequeñito como una tierra en la que se viven muchas hostilidades, como en cualquier territorio, pero las personas ardientes, que viven en el 'ARDĒN', se pueden sentir realmente libres", argumenta.

Y en su gira, en sus "foliadas ardientes", aparece esa gente que va junto a él y le dice "que se sintió libre, se sintió segura durante el concierto", lo que reconforta su trabajo.

"Quedan todavía una treintena de conciertos hasta la próxima primavera. Estamos en este momento tan lindo de compartir con más rincones del país", concluye antes de avanzar que, durante la gira, publicará otros temas, en este caso de música más intimista, que está a punto de llegar. EFE

